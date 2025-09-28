Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ex-treem gênant: ‘Hij zei dat hij op voetbaltraining was, maar hij zat in de sauna, met mijn buurvrouw’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Robine (30), die ontdekte dat haar vriend Faisel niet op het voetbalveld stond, maar in de sauna zat met haar buurvrouw. „Spullen inpakken en wegwezen.”

Robine (30): „Faisel en ik waren ruim een jaar samen. Hij was sportief, sociaal en leek altijd eerlijk tegen me. Elke donderdagavond had hij zijn vaste voetbaltraining. Prima, dacht ik, dan had ik die avond lekker voor mezelf. Ik had nooit een reden om te twijfelen of hij echt met zijn team op het veld stond.

In de sauna

Die donderdagavond appte een vriendin mij ineens: ‘Robine, ik zag Faisel net in de sportschool in de sauna zitten met jouw buurvrouw!’ Ik geloofde het in eerste instantie niet. Faisel had me daarvoor nog geappt dat hij direct uit werk naar voetbaltraining ging. Toen mijn vriendin het nogmaals zei, kon ik niet anders dan het geloven. Ik voelde woede, verdriet én een enorme schok tegelijk. Wat moest hij met mijn buurvrouw in die sauna? Waarom had hij gelogen over zijn voetbaltraining? En hoe hadden zij überhaupt contact gekregen? Ik had opeens zoveel vragen.



Diezelfde avond nog sprak ik hem erop aan. Hij probeerde eerst alles te ontkennen en zei dat hij na de voetbaltraining even snel langs de sportschool was geweest voor een cooling down. Toen ik hem vroeg waarom hij dan met mijn buurvrouw in de sauna zat, viel hij stil. Uiteindelijk bekende hij dat hij de afgelopen weken vaker met haar had afgesproken en dat hij haar meer dan leuk vond. Hij had gelogen over de training om bij haar te kunnen zijn. Ik voelde me verraden en beschaamd tegelijk; hoe lang had hij dit al gedaan, zonder dat ik iets doorhad?

Geen discussie mogelijk

Ik zei hem meteen dat het klaar was. Er was geen discussie meer mogelijk en ik wilde niet nog meer smoesjes aanhoren. Spullen inpakken en wegwezen. Als iemand kan liegen over iets simpels als waar hij op een donderdagavond is, hoe kan je hem dan ooit vertrouwen in grotere dingen? Het was pijnlijk, maar het voelde tegelijkertijd ook bevrijdend om de knoop door te hakken.

In het begin deed het pijn, vooral omdat hij net na de breuk nog regelmatig bij mijn buurvrouw op bezoek kwam. Ik deed er dus alles aan om die twee te ontwijken. Na een tijdje besefte ik dat ik beter af was zonder hem. Vanaf dat moment kon ik pas goed helen. Toen ik via via hoorde dat hij mijn buurvrouw ook had bedrogen, wist ik zeker dat ik een goede keuze had gemaakt om het uit te maken. Sommige mensen veranderen namelijk écht niet.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Benieuwd naar andere verhalen over exen van onze lezers? Ook in deze stukken deden zij een boekje open:

Ook jouw verhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties