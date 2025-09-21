Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ex-treem gênant: ‘Ze stuurde mij een berichtje dat eigenlijk voor haar ex was bedoeld’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Rolf (31), die na een paar maanden daten een wel héél pijnlijk appje van zijn vriendin Anouk kreeg. „Binnen een minuut belde ze me in paniek op.”

Rolf (31): „Ik ontmoette Anouk op de verjaardag van een collega; ze bleek zijn nichtje te zijn. Ze was spontaan, grappig en ik voelde me meteen op mijn gemak bij haar. Diezelfde avond maakte mijn collega al een opmerking over ons geflirt. En ja hoor, we konden niet ontkennen dat we elkaar toen al leuk vonden. We wisselden nummers uit en de dag daarna vroeg ik haar al mee op date. Na een paar weken daten besloten we er echt voor te gaan. Ik was blij, want het voelde alsof we op één lijn zaten.

Berichtje

Op de dag dat we vijf maanden samen waren, kreeg ik een berichtje van haar: ‘Ik mis je zo erg, ik kan niet wachten om je weer vast te houden. Gisteren voelde weer als vanouds. Kus!’ Mijn hart maakte een sprongetje… totdat ik verder dacht. We hadden elkaar die dag helemaal niet gezien. Sterker nog: de dag ervoor ook niet. En de woorden ‘weer als vanouds’ maakten me alleen maar achterdochtig.

Ik las het bericht nog eens. En nog eens. Toen besefte ik: dit bericht was helemaal niet voor mij bedoeld. Maar voor wie dan wel?

In paniek

Ik stuurde haar terug: ‘Leuk bericht, maar ik denk dat dit voor iemand anders bestemd was.’ Binnen een minuut belde ze me in paniek op. Haar stem trilde toen ze zei dat het een vergissing was, dat ze moe was, dat ze ‘per ongeluk het verkeerde gesprek’ had aangeklikt. Maar ik voelde meteen dat dit niet zomaar een foutje kon zijn.

Ik vroeg haar rustig wie dat bericht dan wél had moeten krijgen. Er viel een pijnlijke stilte. Uiteindelijk gaf ze toe dat ze de laatste weken weer contact had met haar ex. Ze hadden afgesproken om ‘eens te praten’, maar dat gesprek was blijkbaar aardig intiem verlopen.

Tweede keus

Ik hing de telefoon op en wist meteen dat het klaar was. Ik kon er echt niet tegen dat ze niet eerlijk was geweest. Liever iemand die open zegt dat ze nog gevoelens voor haar ex heeft, dan iemand die mij per ongeluk laat ontdekken dat ik eigenlijk de tweede keus ben.

Anouk probeerde me later nog uit te leggen dat het allemaal niets betekende, dat ze gewoon in de war was. Maar voor mij was de grens al bereikt. Een relatie draait voor mij om vertrouwen en dat was op dat moment volledig weg.

Nu, een half jaar later, voel ik me gelukkig wel weer een stuk beter. Ik sta weer open voor een nieuwe liefde, maar één ding is zeker: dankzij Anouk let ik vanaf nu beter op de signalen, want voor je het weet, is er een ander in het spel.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

