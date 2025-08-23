Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waarom sommige vriendschappen meteen klikken (en anderen niet)

Een nieuw onderzoek van de Universiteit van Californië laat zien dat het zogenoemde ‘knuffelhormoon’ oxytocine een belangrijke rol speelt bij het snel vormen van vriendschappen. Maar opvallend genoeg is datzelfde hormoon minder cruciaal bij het aangaan van liefdesrelaties.

Het knuffelhormoon werkt anders bij vriendschap dan bij liefde.

Het hormoon oxytocine in vriendschappen

Oxytocine staat bekend als het hormoon dat vrijkomt bij seks, borstvoeding en lichamelijk contact. Het wordt vaak in verband gebracht met gevoelens van vertrouwen en verbondenheid. Toch blijkt uit proeven met prairievoles, kleine knaagdieren die net als mensen langdurige relaties aangaan, dat de werking genuanceerder is.

Dieren zonder oxytocinereceptoren doen er namelijk langer over om een vriendschapsband op te bouwen. Waar normale prairievoles binnen een dag een duidelijke voorkeur tonen voor een vaste vriend, hadden de ‘oxytocine-arme’ dieren soms een week nodig.

„Oxytocine lijkt vooral belangrijk in de beginfase van relaties en bij de selectiviteit: het vermogen om een bekende vriend boven een vreemde te verkiezen”, legt onderzoeksleider Annaliese Beery uit.

Minder trouw, minder kieskeurig

De onderzoekers zagen ook dat prairievoles zonder oxytocinereceptoren minder loyaal waren aan bestaande vrienden. In een soort ‘voles-feestje’ verloren ze sneller het contact met hun oorspronkelijke maatjes en mengden ze zich zonder onderscheid tussen andere dieren. Ook werkten ze minder hard om bij hun vrienden in de buurt te komen, iets wat bij normale prairievoles juist sterk aanwezig is.

Opvallend genoeg bleven de dieren wél monogaam in hun liefdesrelaties en zorgden ze net zo goed voor hun jongen. Dat betekent dat oxytocine niet strikt noodzakelijk is voor paren of ouderschap, maar vooral invloed heeft op hoe snel en hoe sterk vriendschappen ontstaan.

Wat dit zegt over mensen

De bevindingen kunnen volgens de onderzoekers meer inzicht geven in menselijke sociale relaties, en in stoornissen waarbij het lastig is om sociale banden op te bouwen, zoals autisme en schizofrenie.

„Bij mensen zien we ook dat oxytocine zowel positieve effecten heeft, zoals hechtere vriendschappen, als negatieve, bijvoorbeeld een sterkere afbakening tussen ‘wij’ en ‘zij’.”

Reacties