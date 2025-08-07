Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Polyfamily, een meervoudig liefdesavontuur met ‘wie in welk bed’ volgens een strak schema

Je zou het een ingewikkelde bedoening kunnen noemen of vinden, maar voor vier Amerikanen is het de normaalste zaak van de wereld. Zij zijn een ‘Polyfamily’, oftewel: ze wonen met z’n vieren onder één dak en delen lief, leed en… bed.

Dit polyamoureuze bestaan is nu vastgelegd in een reality-docu, Polyfamily geheten. TLC zendt het vanaf vandaag uit. Metro wilde daar wel meer van weten, dus keken we alvast een deel voor je voor televisierubriek Blik op de Buis.

Niet alleen de Polyfamily op tv

Op tv zijn deze week nogal wat interessante, dan wel bijzondere families te volgen. Eerder deze week belichtten we al het leven van het Noorse gezin Payne (A New Kind of Wilderness). Ouders en vier kinderen leven volledig zelfvoorzienend en met thuisonderwijs in een afgelegen bos. Of leefden, moeten we helaas zeggen: moeder Maria overleed aan kanker en vader Nik kwam er alleen voor te staan.

Polyfamily vertelt het verhaal van Alysia, Tyler, Taya en Sean. De eerste twee en de laatste twee waren eerst ‘normaal getrouwd’. Inmiddels wonen ze al vier jaar samen. Met z’n vieren dus. Alysia en Tyler hadden al twee kinderen voordat ze aan dit meervoudige liefdesavontuur begonnen en sindsdien hebben zowel Taya als Alysia nog een kind gekregen. Een vijfde is bij zwangere Taya op komst.

Hoe gaat het ‘slapen’ bij de Polyfamily?

Je hebt vast vele vragen over Polyfamily (kijk vooral, alles wordt beantwoord), maar één steekt er vast bovenuit. Dat merkt het polyamoureuze kwartet zelf ook: hoe gaat dat met slapen, dan wel nog even wakker liggen? Nou, dat zit zo: de vrouwen hebben elk hun eigen bed waar om de nacht Tyler of Sean bij inkruipt. Het is daarbij geen kwestie van ‘wie heeft zin’ en ‘wie heeft geen zin’. Nee, het slapen en de liefde wordt verdeeld volgens een strak schema. Dat kan eventueel niet zo goed uitkomen, maar iedereen is er happy mee. De kans op jaloezie is volgens de Polyfamily zo het kleinst is.

„Onze relatie is meer dan fysiek”, verduidelijkt Tyler. „We zijn ook samen één familie, met rekeningen en een eigen huis.” Hij voegt toe dat hij en Sean zich niet seksueel tot elkaar aangetrokken. Met een lach: „Daar vraagt echt iedereen naar.”

Handje in handje

Als ze met z’n vieren voor de camera hun verhaal doen, zit de Polyfamily knus op elkaar gepropt op één bank. Handje in handje, of hand op de knie van degene ernaast. „Sean en ik zijn de organisatoren in dit huis”, zegt Alysia. Dan is het tijd voor een boodschappenlijstje en een rondje supermarkt, in plaats van romantiek. De andere twee gaan ondertussen bezig met de voorbereidingen op de komst van het vijfde kind. Zwangere Taya: „Ik weet niet van wie de baby is, het kan van allebei zijn.” De vier willen willen het trouwens ook niet weten.

💓 Zijn er polyamoureuze mensen in Nederland? Onderzoek in Nederland gaat ervan uit dat 0,8 procent van de bevolking meerdere vaste partners heeft. Dat worden polyamoristen genoemd. In dit geval wonen ze dan niet als de Polyfamily onder één dak. Het onderzoek werd enkele jaren geleden gedaan door Pluk de Liefde, een kennisnetwerk voor Polyamorie en Ethische Nonmonogamie.

Afgunst en moeilijkheden

Is alles binnen en buiten deze Polyfamily dan pais en vree en koek en ei enzo? Zeker niet. Het valt namelijk niet mee om de afgunst helemaal te vermijden. Ondertussen zijn er ook de nodige spanningen met ouders en overige familieleden. Die zijn niet zo enthousiast zijn over deze vorm van samenleven.

De vier doen er alles aan, zo zien we in de loop van de reeks, om hun zogeheten quad bij elkaar te houden. Een kleine teaser: een nieuwe romantische verleiding stelt de kracht van het gezin danig op de proef. Dat ‘wat een ingewikkelde bedoening’ aan het begin van deze Blik op de Buis, kan nog weleens waar worden. Interessant is het sowieso.

Aantal blikken uit 5: 3,5

Polyfamily is vanaf vanavond (7 augustus) op donderdag om 21.30 uur te zien bij TLC.

