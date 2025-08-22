Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ghosten of afwijzen: wat doet meer pijn? Nieuw onderzoek geeft antwoord

Wie ooit gedatet heeft, weet hoe vervelend het kan zijn… het is nét allemaal leuk en dan laat de ander plots niets meer van zich horen. Dit fenomeen noemen we ghosten en het is tegenwoordig voor veel mensen herkenbaar.

Maar wat doet nu eigenlijk meer pijn? Genegeerd worden of toch een duidelijke afwijzing krijgen?

Onderzoek naar ghosten

Italiaanse onderzoekers doken in het fenomeen ghosten. Voor een studie, onlangs gepubliceerd in het vakblad Computers in Human Behavior, lieten de onderzoekers een groep proefpersonen meerdere dagen chatten met iemand waarvan zij dachten dat het een andere deelnemer was. In werkelijkheid was dit een medewerker van het onderzoeksteam.

Na vier dagen chatten, gebeurde er iets onverwachts. Bij één groep stopte de ander abrupt met reageren, terwijl bij de andere groep de deelnemer te horen kreeg dat hij geen contact meer wilde. De deelnemers vulden dagelijks vragenlijsten in over hun gevoelens en relatiebeleving.

En wat bleek? Zowel ghosten als afwijzen zorgden voor een flinke daling in gevoelens van verbondenheid en tevredenheid. Ook namen gevoelens van afwijzing, buitensluiting en zelfs schuldgevoel toe.

Het grote verschil tussen ghosten en afwijzen

Maar er was één groot verschil. Bij een afwijzing verdwenen die emoties relatief snel. Bij ghosten bleven negatieve gevoelens zoals verwarring en onzekerheid veel langer hangen. Deelnemers bleven zich afvragen waarom het contact opeens stopte, wat leidde tot meer stress en een sterker gevoel van eenzaamheid.

Daarnaast voelden proefpersonen zich minder sociaal en minder competent na zowel gegeneerd als afgewezen worden, maar het effect hield bij ghosten aanzienlijk langer aan.

Volgens de onderzoekers draait het vooral om het ontbreken van afsluiting. Een duidelijke afwijzing kan pijnlijk zijn, maar geeft wel zekerheid. Ghosten laat de deur open voor vragen en twijfels, waardoor mensen langer blijven piekeren.

Reacties