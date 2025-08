Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ex-treem gênant: ‘Ze noemde mij constant bij de naam van haar ex’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Lennart (33), die dacht dat zijn nieuwe relatie het begin van iets moois was. Tot hij steeds vaker werd aangesproken met de naam van haar ex. „Ik heette in haar hoofd blijkbaar gewoon Mark. Altijd.”

Lennart (33): „Ik had net een vrij pittige break-up achter de rug toen ik Sanne leerde kennen. Ze was lief, enthousiast en duidelijk op zoek naar iets serieus. Ze zei dat haar vorige relatie al ‘lang achter haar lag’ en dat ze klaar was voor iets nieuws.

De eerste keer

De allereerste keer dat ze zich vergiste, waren we net drie weken aan het daten. We zaten op haar bank met een glas wijn erbij en ze zei: ‘Mark, wil je nog wat chips?’ Ik keek haar verbaasd aan. ‘Wie is Mark?’, vroeg ik, half lachend. Ze verslikte zich bijna. ‘Oh, wow, nee sorry! Dat is mijn ex. Dat was echt een domme verspreking. Echt stom.’ Oké, kan gebeuren, dacht ik. Ik maakte er verder geen probleem van.



De weken erna gebeurde het steeds vaker. ‘Mark, wil je even helpen?’ of ‘Mark, kun je even kijken hoeveel minuten dit moet koken?’, terwijl ze in de keuken bezig was. Zelfs in bed: ‘Mmm, ja, Mark…’ Na de derde keer in een intiem moment dat ze zijn naam zei, ben ik uit bed gestapt en heb ik letterlijk gevraagd: ‘Weet je wel met wie je nu bent?’ Ze verontschuldigde zich weer. Ze had het niet door, zei ze. Het was een ‘taalkwaaltje’.

Op een feestje

Het dieptepunt kwam toen we op een feestje van haar vrienden waren. Iemand stelde mij aan een vriendin van haar voor en Sanne zei vrolijk: ‘Dit is Mark!’ Ik stond daar met mijn jas nog aan. Ze lachte wat schaapachtig en verbeterde zichzelf. Maar de rest van de avond hoorde ik haar vriendinnen gniffelen: ‘Je hebt het weer gedaan hè…’ Dat was dus niet de eerste keer dat dit gebeurde.



Toen ik haar vroeg of ze eigenlijk wel over haar ex heen was, zei ze: ‘Jawel joh, dat is echt lang geleden. We zijn gewoon lang samen geweest, dus die naam zit er nog in.’

Klaar ermee

Voor mij was het simpel: als ik een vervanging ben voor iemand anders, dan wil ik dat niet zijn. Ik wil Lennart zijn, niet een soort Mark 2.0. Dus ik heb het uitgemaakt. Ik wilde geen drama en dat gebeurde gelukkig ook niet. Volgens mij was het voor haar ook wel duidelijk dat dit echt niet meer kon. Tip van mij: noem iemand pas je ‘nieuwe liefde’ als je tenminste zijn naam kunt onthouden. Dat is echt het minste wat je kunt doen.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

