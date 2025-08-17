Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ex-treem gênant: ‘Ze deed zich voor als vegan, maar ik betrapte haar na het uitgaan met een frikandel speciaal’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Daan (30) dacht eindelijk een gelijkgestemde vegan vriendin te hebben gevonden tot hij haar na het stappen in de rij van de snackbar zag staan, met een frikandel in haar hand. „Ik voelde me niet alleen bedrogen, ik voelde me gewoon compleet voor schut staan.”

Daan (30): „Ik ben nu al ruim vijf jaar vegan en ik dacht altijd dat ik iemand wilde ontmoeten die dezelfde levensstijl had. Niet omdat ik mensen veroordeel die vlees eten, maar gewoon omdat het praktisch is en je dezelfde waarden deelt. Dus toen ik Eva ontmoette op een feestje, leek het een perfecte match.

Havermelk

Ze had zelfs een shirt aan met ‘plant based princess’ erop. We praatten uren over documentaires, favoriete recepten en hoe ingewikkeld het soms is om uit eten te gaan. Ik was oprecht blij: eindelijk iemand die niet vreemd opkeek als ik vroeg naar havermelk of als ik zei dat ik geen schoenen van leer draag.

We kregen al snel een relatie. Alles leek op rolletjes te lopen. Ze postte veganistische gerechten op Instagram, we ontdekten samen nieuwe vegan hotspots en ze stuurde me screenshots van memes over veganisme. Ook thuis was het bij mij thuis één groot vegan eetfestijn: havercappuccino’s, linzencurry’s, overnight oats, you name it.

Best gelezen artikelen van dit moment ‘Als kijker B&B Vol Liefde te veel doorkrijgt, dan vrees ik voor de toekomst’

Financiële fout: ‘Mijn ex vroeg me met haar studieschuld te helpen. Toen het was afbetaald, verliet ze me’

Een spoor van vernieling na je ontslag: wat is ‘revenge quitting’?

Dit is het nieuwe bedrag voor minimumloon dat NSC na de verkiezingen wil

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Zin in werken in de zorg, al is het geen vetpot’

Avond uit

Na drie maanden gingen we allebei een avond uit, zij met haar vriendinnen en ik met een paar vrienden. Rond drie uur ’s nachts stond ik, voor mijn vleesetende vrienden, in de rij bij een snackbar naast de club. En ineens zag ik haar daar binnen met een frikandel speciaal in haar hand.

Mijn eerste reactie was letterlijk: ‘Huh?’ Ik liep naar haar toe, keek naar wat ze in haar hand had en vroeg: ‘Wat eet je?’ Ze schrok en slikte het snel door. Haar antwoord: ‘Het is een vegan frikandel, hoor.’ Maar de man die daar werkte, zei lachend: ‘Vegan? Dat hebben we hier niet hoor.’

Nooit vegan geweest

Ik bleef haar aankijken. Ze probeerde nog grappend te zeggen dat ze soms een uitzondering maakte. Toen ik bleef doorvragen, kwam de aap uit de mouw: ze was helemaal niet vegan. Ze at gewoon plantaardig als ze bij mij was, omdat het makkelijker was en omdat ze mij echt leuk vond. Maar als ze met haar vriendinnen was of na een paar drankjes? Dan koos ze voor een kapsalon, een frikandel of milkshake.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Ik weet dat sommige mensen denken: het is maar eten. Maar voor mij voelde het alsof ik met iemand was die zich compleet anders voordeed om indruk te maken. Als ze hierover kon liegen, wat dan nog meer? Bovendien: ik had drie maanden lang rekening gehouden met haar eetwensen, samen in dure eco-supermarkten boodschappen gedaan en restaurants uitgezocht… en zij stond gewoon frikandellen weg te happen achter mijn rug om. Ik heb het diezelfde week nog uitgemaakt. Sindsdien date ik gewoon eerlijk. Als je vlees eet, prima, maar doe je niet anders voor. Er is niets gênanter dan denken dat je samen principes deelt om er vervolgens achter te komen dat het een toneelstuk was.”

Vanwege privacy en de gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Benieuwd naar andere verhalen over exen van onze lezers? Ook in deze stukken deden zij een boekje open:

Ook jouw verhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties