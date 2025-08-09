Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit zijn drie signalen dat je relatie langzaam uitdooft

Een relatiebreuk komt zelden uit het niets. Meestal gaat er een lange, stille fase aan vooraf waarin het geluk langzaam verdwijnt.

Dat blijkt uit een nieuwe studie onder meer dan 10.000 mensen, gepubliceerd in het Journal of Personality and Social Psychology.

Onderzoek naar de laatste maanden van een relatie

Onderzoekers zagen een duidelijk patroon: relatiegeluk zakt eerst langzaam weg, om in de laatste maanden voor de breuk een scherpe daling te maken. Opvallend was dat deze daling sterker verloopt dan de daling in algemeen levensgeluk, vooral bij degene die niet zelf de relatie beëindigt.

Twijfel je of je nog kiest voor je partner, of dat je vooral blijft uit gewoonte? Let dan op deze drie signalen.

1. Opluchting bij de gedachte aan een leven zonder partner

Fantaseren over vrijheid hoeft niet te betekenen dat je je partner iets slechts gunt. Vaak gaat het om het verlangen om weer jezelf te zijn.

Misschien merk je dat je geen toekomst meer samen ziet, maar wel dagdroomt over een leven op eigen voorwaarden. Je stopt met proberen te repareren wat stuk is, simpelweg omdat de energie op is.

Uit een andere studie onder getrouwde stellen blijkt dat laag zelfcompassie, weinig vertrouwen in het herstelvermogen van de relatie en afnemend geluk sterke voorspellers zijn van relatie burnout. Niet omdat de liefde verdwenen is, maar omdat het te zwaar wordt om te dragen.

2. Constante vermoeidheid zonder duidelijke oorzaak

Emotionele uitputting kan zich al inzetten voordat je het zelf doorhebt. Je slikt tijdens de relatie irritaties in om de vrede te bewaren, maar van binnen voel je spanning.

Volgens het onderzoek heeft dit vaak te maken met een scheve verdeling van emotioneel werk, waarbij meestal de vrouw meer last draagt. Dat zorgt voor blijvende vermoeidheid.

Een studie uit 2018 liet zien dat koppels zich na emotioneel beladen interacties, zelfs zonder ruzie, vermoeider voelen. Het lichaam registreert onuitgesproken spanning, keer op keer.

3. Je vraagt je steeds af of je moet blijven in de relatie

Twijfel kan een hardnekkige metgezel zijn. Je weegt mooie herinneringen af tegen groeiende ergernissen, zonder dat er één duidelijke reden is om te vertrekken, maar ook te weinig redenen om te blijven.

In de wetenschap wordt dit ook wel een emotionele whiplash genoemd: de ene dag wil je nabijheid, de volgende afstand. Die innerlijke strijd kan leiden tot emotionele terugtrekking en veel gepieker.

Blijft de vraag ‘moet ik weg uit deze relatie’ terugkomen? Dan is dat vaak geen vraag meer, maar een antwoord dat je misschien nog niet wilt erkennen.

