Consent geven bij seks: jongeren vinden het lastig en dit is waarom

Bij seksuele ervaringen is toestemming (consent) essentieel. Toch roept het onderwerp vaak vragen op: wat betekent consent precies en hoe geef of vraag je het op een duidelijke manier? Veel jongeren blijken het ook lastig te vinden om hun grenzen aan te geven of expliciet toestemming te geven.

Vooral bij eerste seksuele ervaringen spelen hierdoor hardnekkige stereotypen mee, zoals het idee dat mannen altijd het initiatief moeten nemen en vrouwen vooral hun grenzen moeten aangeven. Deze aannames maken het moeilijker om open over consent te praten (zie ook de video hierboven), waardoor grenzen sneller overschreden kunnen worden. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van kennis- en expertisecentrum Rutgers.

Onderzoek naar consent

Het onderzoek naar consent van Rutgers is uitgevoerd om te achterhalen waarom er zoveel slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn, terwijl slechts een kleine groep aangeeft wel eens over de grens van een ander te zijn gegaan. Om dit te onderzoeken zijn 33 verdiepende interviews gehouden met jongeren tussen de 18 en 25 jaar.

In het onderzoek is ook gekeken naar verschillen in verwachtingen tussen hetero- en lhbtiq+jongeren. Heterojongeren ervaren de meeste druk van stereotype aannames, omdat deze vaak verbonden zijn aan traditionele verwachtingen over hoe mannen en vrouwen zich zouden moeten gedragen in heterorelaties.

Zo beschreef Anouk (20 jaar) tijdens het onderzoek: „Aan het begin leefde ik voor mijn gevoel in het beeld van hoe het allemaal moet zijn. Zo hoort zoenen te zijn en zo is seks, dit is wat je ervan moet vinden. Voor mijn gevoel ben je dan niet echt met je eigen consent bezig, maar meer met het met consent geven op basis van: klopt dit volgens het plaatje.”

👇 Hoe geef je consent? Metro gaf al eerder, in samenwerking met de Rijksoverheid, een aantal tips over consent geven. Dit zijn drie tips om te checken of iemand je consent geeft. 1. Let op verbale en non-verbale signalen Voor het checken van consent zijn zowel verbale als non-verbale signalen belangrijk. Lichaamstaal zegt soms meer dan woorden. Iemand zegt geen nee maar wordt stil, trekt zich terug of voelt zich ongemakkelijk? Dat zijn allemaal tekenen om te stoppen. 2. Realiseer je dat iemand van gedachten kan en mag veranderen Je kunt consent op elk moment intrekken. Het kan zijn dat iemand eerst dacht wel zin te hebben in een bepaalde seksuele handeling, maar daar bijvoorbeeld op het moment zelf toch anders over denkt. Daarom is het ook tijdens de seks belangrijk om steeds opnieuw bij elkaar te checken. 3. Wees extra voorzichtig wanneer er alcohol en/of drugs in het spel zijn Onder invloed van alcohol of drugs kan iemand zo in een roes zijn dat diegene niet duidelijk nee kan zeggen. Je weet dan niet wat de ander wil. Wees daarom extra voorzichtig, zeker als je elkaar niet goed kent. Twijfel je? Begin er niet aan.

LHBTIQ jongeren over consent

Lhbtiq+jongeren geven aan meer ruimte te ervaren om in gesprek te gaan over wensen en grenzen, omdat zij minder te maken hebben met vaststaande, traditionele verwachtingen. Hierdoor ervaren zij eerder de vrijheid om hun seksuele wensen en grenzen aan te geven.

Toch ondervinden ook lhbtiq+jongeren soms druk van opgelegde normen over hoe seks zou moeten zijn, wat het afstemmen van consent kan bemoeilijken. Bovendien zorgt het gebrek aan seksuele vorming gericht op lhbtiq+’ers er op scholen voor dat zij minder goed voorbereid zijn op seksuele relaties dan hun heteroseksuele leeftijdgenoten.

Beter consent leren geven

Uit het onderzoek blijkt dat alle jongeren moeten leren en experimenteren hoe ze met consent omgaan. Een van de duidelijkste uitkomsten van het onderzoek is: heteromannen denken vaak dat hun partner haar grenzen wel aangeeft, terwijl vrouwen moeite hebben om daar uit zichzelf over te beginnen. Hun ideeën over hoe seks ‘hoort te gaan’ halen ze vaak uit sociale media en verhalen van leeftijdsgenoten, en dat speelt mee.

Dit maakt het des te belangrijker dat jongeren actief in gesprek gaan over elkaars wensen en grenzen en niet zomaar aannames doen over hoe het ‘zou moeten’ verlopen, zegt Rutgers over het onderzoek.





