Zoveel Nederlanders ervaren seksuele ongemakken (maar doen er niks mee)

Meer mensen dan je misschien denkt, hebben last van seksuele ongemakken. Het gaat om zo’n 65 procent van de Nederlanders boven de 30 jaar; zij ervaren weleens vaginale droogheid, erectieproblemen of hebben een verminderd libido. Bij 9 procent van de bevolking komt dit zelfs vaak voor.

Hoewel veel mensen dus worstelen met zulke klachten, is er bij veel Nederlanders een grote drempel om naar de huisarts te gaan. Slechts 17,6 procent schakelt medische hulp in, blijkt uit onderzoek van Easytoys.

Seksuele ongemakken, maar geen hulp zoeken

Schaamte, twijfel over de ernst van de problemen en de hoop dat het vanzelf overgaat zijn de vaakst genoemde redenen bij het ontwijken van medische hulp. 27,6 procent van de respondenten uit het onderzoek bespreekt de klachten met helemaal niemand, en dus ook niet met een seksuele partner. Terwijl uit onderzoek blijkt dat juist communicatie dé sleutel is voor goede seks.

60 procent zou de klachten wél met hun partner bespreken, maar toch is er behoefte aan een laagdrempelige manier om dit soort dingen aandacht te schenken. Uit nieuw Amerikaans onderzoek is ook gebleken dat meer mensen bewust een pauze nemen van seks, vooral vrouwen. Gen Z-vrouwen (onder de 30) zijn het minst geneigd om bewust celibatair te zijn (17,9 procent), maar zijn juist het vaakst onvrijwillig seksloos. Onder mannen is Gen X (45-60 jaar) het kwetsbaarst: 35 procent van hen vindt geen seksuele partner.

Als je een relatie hebt, is dat vaak ook hard werken. Maar als je geen relatie hebt, verlang je daar misschien naar. In beide gevallen heb je iets aan deze weetjes:

