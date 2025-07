Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Het IKEA-effect in de liefde: hierom zijn langzaam opgebouwde relaties sterker

Heb je net een eerste date gehad die je nieuwsgierig maakte? Dan begint vaak het interne debat: moet je meteen enthousiast reageren of juist een beetje afstand bewaren? Het blijkt dat het IKEA-effect handig is om in je achterhoofd te houden in de liefde. Dat is een fenomeen waarbij mensen meer waarde hechten aan iets waar ze zelf moeite voor hebben gedaan.

Maar hoe werkt dit precies in de liefde?

Hard to get al een eeuwenoud spel

Het idee van hard to get spelen, speelt al eeuwen een rol in de datingwereld. Uit een onderzoek van Gurit Birnbaum, Kobi Zholtack en Harry Reis blijkt dat deze strategie alleen werkt als je druk lijkt, maar tegelijkertijd bereikbaar blijft.

Wie te afstandelijk doet, komt ongeïnteresseerd over en stoot potentiële partners juist af. Maar te gewillig zijn is ook geen aanrader, dat kan overkomen als wanhopig.

De juiste balans zorgt ervoor dat mensen denken dat hun inzet zin heeft, waardoor ze meer moeite doen voor iemand en zich meer betrokken voelen.

Wat is het IKEA-effect? Het IKEA-effect, vernoemd naar ieders favoriete Zweedse meubelgigant, beschrijft dat mensen een object meer waarderen als ze het zelf maken (of monteren). In bredere zin beschrijft het IKEA-effect dat we dingen meer waarderen als we moeite hebben gestoken in de creatie ervan.

Strategische afstemming, geen spelletjes

Volgens Birnbaum is hard to get geen manipulatief spel, maar een vorm van strategische afstemming. Het draait om het opbouwen van een connectie op het juiste tempo, waarbij je interesse toont zonder alles meteen bloot te geven. Zo creëer je een gevoel van anticipatie en prikkel je de ander om meer te willen weten.

Een weloverwogen, goed getimede reactie is aantrekkelijker dan dagenlange stilte die onverschilligheid suggereert. Je laat zien dat je waardevol bent, maar ook dat je écht openstaat voor de ander. Een subtiele, maar effectieve manier om de ander aan je te binden.

Niet iedereen reageert hetzelfde op hard to get-gedrag. Jeffrey Bowen en Omri Gillath ontdekten dat mannen vaker geneigd zijn om hard-to-get-partners na te jagen, wat mogelijk samenhangt met traditionele rolpatronen. Ook mensen met een angstige hechtingsstijl, het onzeker zijn over liefde, blijken juist aangetrokken te worden tot deze dynamiek.

De valkuilen van hard to get-gedrag

Te ver doorspelen kan averechts werken. Te weinig interesse tonen kan onzekerheid creëren, omdat niemand een hopeloze zaak wil najagen. Aan de andere kant kan te snel al je kaarten op tafel leggen de aantrekkingskracht juist wegnemen.

Onderzoek van Erin Whitchurch, Timothy Wilson en Daniel Gilbert laat zien dat een beetje onzekerheid en onduidelijkheid over de mate van interesse juist kan leiden tot meer romantische aantrekkingskracht. Daarnaast beïnvloeden traditionele opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid hoe mensen reageren op hard-to-get gedrag.

