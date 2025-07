Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Word je echt gelukkiger als je vaker seks hebt? Dit zegt de wetenschap

In films en series zien we vaak dat personages ongelukkig zijn omdat ze te weinig seks hebben. Meer seks zou volgens het verhaal dan vanzelf leiden tot meer geluk. Maar klopt dat ook echt? Word je gelukkiger van vaker vrijen?

Onderzoekers uit de sociologie en psychologie bestuderen deze vraag al jaren. Wat blijkt? Het antwoord is niet zo simpel.

Verband tussen seks en geluk

Sommige studies laten een duidelijk verband zien tussen hoe vaak mensen seks hebben en hoe tevreden ze zijn met hun leven. Zo volgden onderzoekers David Blanchflower en Andrew Oswald bijna 16.000 volwassenen en zij merkten dat mensen die vaker seks hadden, ook gelukkiger waren.

Eén keer per week vrijen in plaats van één keer per maand maakte al verschil, zo zagen de onderzoekers. Deze groep mensen had minder stress, voelde een sterkere band met hun partner en hadden meer succes op andere gebieden, zoals werk.

Een vergelijkbare studie met meer dan 25.000 deelnemers wees uit dat vaker seks hebben gelinkt is aan meer welzijn en geluk, vooral als het gaat om één keer per week. Opvallend was dat meer vrijen dan dat geen extra geluk opleverde.

Ook onderzoeker Herbert Meltzer ontdekte dat stellen die vaker vrijen hebben, tevredener zijn over hun relatie en zich gelukkiger voelen in het leven. Seks kan zorgen voor meer emotionele verbondenheid, wat het geluk vergroot.

Niet iedereen wordt gelukkig van vaker vrijen

Maar er zijn ook onderzoeken die een ander verhaal vertellen. Onderzoeker George Loewenstein vroeg stellen bijvoorbeeld om hun sekspatronen te veranderen. De helft werd gevraagd om het aantal keren seks te verdubbelen. Het resultaat volgens hem? Meer seks leidde niet automatisch tot meer geluk. Soms zorgde het zelfs voor minder plezier en minder verlangen.

Andere wetenschappers ontdekten dat de kwaliteit van seks belangrijker is dan de kwantiteit. Mensen die minder vaak, maar wel meer bevredigende seks hadden, waren gelukkiger dan mensen die vaker, maar minder fijne seks hadden.

Meer seks betekent niet altijd meer geluk

Het lijkt er dus op dat het vooral gaat om de context. Niet zomaar vaker seks hebben, maar goede, bevredigende seks in een relatie waar beide partners zich prettig voelen, draagt bij aan geluk. Ook kunnen factoren zoals stress, gezondheid, leeftijd en cultuur een grote rol spelen.

In sommige culturen bijvoorbeeld kan druk om aan bepaalde seksuele verwachtingen te voldoen juist stress veroorzaken en het geluk verminderen. En ook factoren buiten de slaapkamer, zoals werkdruk, geldzorgen of relatieproblemen, hebben invloed op hoe gelukkig je bent en hoe vaak je seks hebt.

Solo-tijd is ook belangrijk

In plaats van je alleen te focussen op de frequentie, is het belangrijker om te kijken naar wat erachter zit. Zijn er problemen in de relatie? Is er sprake van fysieke of mentale gezondheidsklachten? Of speelt leeftijd een rol? Deze zaken kunnen ervoor zorgen dat het aantal keer seks verandert, maar ook dat het geluk afneemt.

Daarnaast is het goed om te beseffen dat ook tijd spenderen met jezelf, zoals door te masturberen, een positieve invloed kan hebben op je stemming, zo blijkt uit onderzoek.

Reacties