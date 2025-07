Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waarom wil je eigenlijk daten? Deze zes motivaties bepalen je liefdesleven

Wil je daten omdat je écht verliefd wilt worden, of vooral omdat je bang bent om alleen te zijn? Nieuw onderzoek laat zien dat je motivatie om te daten meer invloed heeft op je relatie dan je denkt.

In een wereld van datingapps, situationships en eindeloze podcasts over liefdestalen, praten we veel over hoe mensen daten. Maar veel minder vaak over waarom. En juist dát blijkt belangrijk, zeggen onderzoekers van de Universiteit van Toronto.

Zes motieven voor daten

Onderzoekers brachten zes veelvoorkomende motivaties in kaart die mensen ertoe aanzetten om een relatie te zoeken. En wat blijkt? De reden waarom je begint met daten, heeft invloed op het soort relatie dat je aangaat én hoe stabiel die relatie uiteindelijk wordt.

Volgens de onderzoekers zijn dit de zes veelvoorkomende motivaties:

1. Het voelt gewoon goed

Je date omdat het leuk is, je je goed voelt in een relatie en je er oprecht van geniet. Er is geen druk, geen leegte, gewoon een klik. Dit is de meest ‘gezonde’ motivatie.

„Ik voel me goed als ik in een relatie zit.”

2. Het past bij wie je bent

Je ziet liefde als iets waardevols. Een relatie hoort bij jouw levensdoelen en overtuigingen. Je maakt bewust ruimte voor verbinding.

„Ik hecht veel waarde aan een relatie.”

3. Je krijgt er zelfvertrouwen van

Een relatie laat je beter voelen over jezelf. Het geeft je een boost en je voelt je geliefd, capabel en trots.

„Ik zou me trots voelen om een relatie te hebben.”

4. Je voelt je anders ‘niet goed genoeg’

Je zoekt een relatie vooral omdat single zijn je een slecht gevoel geeft. Je voelt je mislukt of onzeker zonder partner.

„Als ik geen relatie heb, voel ik me een beetje een loser.”

5. Je doet het voor anderen

Daten omdat je druk voelt vanuit familie, vrienden of de maatschappij. Je relatie is er meer voor de buitenwereld dan voor jezelf.

„Het zou mensen om mij heen blij maken als ik een relatie had.”

6. Je weet het eigenlijk niet

Je bent aan het daten, maar hebt geen idee waarom. Je zit erin zonder duidelijke reden. Het is een gewoonte, of je volgt de stroom.

„Er is geen echte reden waarom ik een relatie wil.”

Waarom die ‘waarom’ ertoe doet

Uit het onderzoek blijkt dat mensen die daten vanuit intrinsieke motivatie, dus omdat het goed voelt of omdat het past bij hun waarden, vaker op zoek zijn naar een serieuze relatie en daar ook beter in slagen.

De minst stabiele relaties ontstaan vaak vanuit angst of sociale druk. Vooral mensen die daten om zich ‘goed genoeg’ te voelen, scoren hoger op verlatingsangst. En dat maakt relaties kwetsbaar.

De angst om alleen te zijn, blijkt dus een slechte raadgever. Volgens de onderzoekers is de kans op een betekenisvolle relatie het grootst, als er een sterke motivatie van binnenuit is.

Meer grip krijgen op je liefdesleven

Door jezelf af te vragen waarom je eigenlijk wilt daten, krijg je volgens de onderzoekers meer grip op je liefdesleven. Wil je echt een band opbouwen met iemand? Of wil je vooral een leegte opvullen? En ben je daar eerlijk over naar jezelf?

Wie weet wat hij of zij zoekt (en waarom), date minder op de automatische piloot. Dat maakt daten niet alleen effectiever, maar ook minder frustrerend. Het draait niet langer om iemand vinden, maar om ontdekken wat bij je past. En dát is uiteindelijk de basis voor een gezonde relatie, concluderen de onderzoekers.

