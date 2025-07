Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hierom raak je je oude vrienden kwijt (en hoe je weet of je vriendschap het overleeft)

Heb je het gevoel dat je steeds minder contact hebt met vrienden van de middelbare school? Dat is niet gek, en ook niet per se jouw schuld. Uit onderzoek blijkt dat we gemiddeld elke zeven jaar de helft van onze sociale kring vervangen. Vriendschappen zijn dus lang niet altijd voor het leven.

Ze zijn eerder afhankelijk van waar je bent in je leven.

Vriendschappen zijn vaak tijdelijk

Socioloog Gerald Mollenhorst deed uitgebreid onderzoek naar hoe vriendschappen ontstaan en veranderen. Zijn opvallendste conclusie? We verliezen ongeveer de helft van onze sociale contacten binnen een periode van zeven jaar. Niet omdat we ruzie maken of elkaar bewust loslaten, maar simpelweg omdat we uit elkaar groeien.

Je schoolvrienden zie je na je diploma steeds minder, terwijl collega’s of sportmaatjes ineens een belangrijke rol in je leven spelen. Dat komt doordat we vriendschappen vooral vormen op basis van ‘gelegenheid’, met mensen die we regelmatig zien, en niet zozeer op bewuste keuze.

Je beste vriend(in) verandert met je leven mee

In een grootschalig onderzoek onder ruim duizend volwassenen keek Mollenhorst naar wie mensen als goede vrienden beschouwen, hoe ze elkaar hebben leren kennen, en hoeveel tijd ze samen doorbrengen. Na zeven jaar vulden veel deelnemers dezelfde vragenlijst opnieuw in.

De resultaten? Slechts 30 procent van de hechte vriendschappen, mensen met wie je persoonlijke zaken bespreekt of die je praktisch helpen, bleken nog hetzelfde als zeven jaar eerder. Meer dan de helft van de sociale kring was vervangen.

De oorzaak was vaak te wijden aan veranderingen in werk, woonplaats of interesses. We zoeken het vaak gewoon dichter bij huis, letterlijk. De collega met wie je dagelijks luncht wint het dan van de schoolvriendin die je alleen nog op Instagram volgt.

Waarom sommige vriendschappen wél blijven plakken

Toch zijn er uitzonderingen. Misschien ben jij nog steeds onafscheidelijk van je beste vriend van de basisschool, ondanks dat jullie nu aan de andere kant van het land wonen. Volgens evolutionair psycholoog Robin Dunbar komt dat doordat jullie meerdere belangrijke overeenkomsten delen. Denk aan dezelfde humor, muzieksmaak, taalgebruik, of een gedeelde jeugd. Hoe meer raakvlakken, hoe sterker de band.

En… een vriendschap laten slagen kost ook gewoon tijd tijd. Jeffrey Hall, directeur van het Relationships and Technology Lab in Kansas, rekende uit dat je minstens 300 uur samen moet doorbrengen voordat je echt over ‘beste vrienden’ kunt spreken.

