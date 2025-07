Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Steeds meer mensen nemen bewust een pauze van seks

Een groeiende groep mensen – vooral vrouwen – kiest er bewust voor om (tijdelijk) geen seks te hebben. Geen relatie, geen bedpartner, en soms zelfs helemaal geen behoefte aan seks. Dat blijkt uit een nieuw Amerikaans onderzoek.

Van de 2000 ondervraagde singles gaf bijna 19 procent aan vrijwillig zonder seks te leven: ze nemen bewust een pauze van seks. Bij vrouwen ligt dat percentage op 21,8 procent, bij mannen op 15,1 procent. Vooral Gen X-vrouwen (nu tussen de 45 en 60 jaar) kiezen relatief vaak voor zo’n pauze. Onder hen ligt het percentage zelfs op 27,9 procent.

Verschil tussen willen en moeten

Opvallend is het verschil tussen ‘willen’ en ‘moeten’: ruim een kwart van de mannen (27,4 procent) zegt ongewild celibatair te zijn. Ze willen wel, maar hebben geen partner. Bij vrouwen ligt dat aandeel op 14,4 procent. Er lijkt dus een duidelijke scheidslijn: vrouwen kiezen vaker bewust voor seksloosheid, mannen belanden er vaker noodgedwongen in.

De generatieverschillen zijn ook interessant. Zo zijn Gen Z-vrouwen (onder de 30) het minst geneigd om bewust celibatair te zijn (17,9 procent), maar juist het vaakst onvrijwillig seksloos. Voor mannen is Gen X (45-60 jaar) het kwetsbaarst: 35 procent van hen vindt geen seksuele partner.

Invloed van seks op je mentale gezondheid

Maar hoe gelukkig zijn mensen die bewust een seks-pauze nemen? Niet per se dolblij. Zowel mannen als vrouwen gaven in het onderzoek een gemiddeld rapportcijfer van onder de 3 op een schaal van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden). Vrouwen blijken wel iets vaker tevreden dan mannen: 13 procent van de vrijwillig celibataire vrouwen zegt ‘zeer tevreden’ te zijn, tegenover 9 procent van de mannen.

Wie onvrijwillig geen seks heeft, scoort nóg lager op tevredenheid: gemiddeld een 1,9 voor mannen en een 2,2 voor vrouwen. Voor veel mensen blijkt seksloosheid dus vooral frustrerend als het geen bewuste keuze is.

Bewust keuze voor seksloosheid

Hoewel dit onderzoek Amerikaans is, zijn ook in Nederland signalen te vinden van een bredere trend. Uit eerder onderzoek van Rutgers blijkt dat jongeren in Nederland later aan seks beginnen en minder vaak seks hebben dan tien jaar geleden. Tegelijk groeit onder jonge vrouwen de aandacht voor mentale rust, autonomie en het doorbreken van maatschappelijke verwachtingen rond seksualiteit.

Op sociale media gaan steeds meer vrouwen openlijk in op hun bewuste keuze voor seksloosheid. Niet uit schaamte of religieuze overtuiging, maar vanuit de behoefte aan rust, herstel of heroriëntatie.

Of dat op termijn leidt tot meer tevredenheid? Daarover zijn de meningen verdeeld. Maar één ding is duidelijk: seks hebben is allang geen vanzelfsprekend onderdeel meer van het leven. Het is steeds vaker een bewuste keuze, om het wél of juist níet te doen.

Als je een relatie hebt, is dat vaak ook hard werken. Maar als je geen relatie hebt, verlang je daar misschien naar. In beide gevallen heb je iets aan deze weetjes:

