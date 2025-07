Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gebruik déze simpele tip voor de beste seks

Het klinkt zo simpel: gewoon aan elkaar vragen stellen in bed, om de seks zo leuk en goed mogelijk te maken. Maar heel veel mensen doen dat niet, en vooral vrouwen zijn daar de dupe van..

In de Britse serie Peep Show is er een scène waarin personage Mark toegeeft dat hij eindelijk het idee heeft dat hij ‘seks goed doet’. De reden? Zijn partner gaf duidelijke instructies. Zijn huisgenoot Jeremy moppert: „Dat is valsspelen. Iedereen kan een vrouw tevredenstellen als ze zegt wat ze wil. Je mag het niet vragen. Dat is juist het punt.”

Dit hebben goede seksuele ervaringen met elkaar gemeen

Journalist Alyx Gorman sprak voor The Guardian met tientallen vrouwen over hun meest bevredigende seksuele ervaringen. De conclusie? Wat vrouwen écht opwindt is ontzettend persoonlijk. Maar de weg naar dat plezier blijkt vaak verrassend eenvoudig. Wat al die goede ervaringen met elkaar gemeen hebben? De man in kwestie vroeg gewoon wat de vrouw wilde.

Of het nou gaat om fantasieën, grenzen of verlangens… De vraag ‘Wat vind jij fijn?’ blijkt de sleutel tot betere seks. Toch leren mannen dat nauwelijks. In plaats daarvan nemen veel jongens hun ‘kennis’ mee uit films, porno of stoerdoenerij in de kleedkamer. Alsof ze intuïtief zouden moeten weten wat een ander wil.

Oefenen met praten over seks

Voor wie praten over seks ongemakkelijk vindt, heeft de Amerikaanse sekscoach Betty Martin een oplossing: het drie minuten spel. Twee simpele vragen ‘Hoe wil je dat ik je aanraak?’ en ‘Hoe wil je mij aanraken?’ vormen de basis van dit rollenspel waarin stellen drie minuten per beurt oefenen met vragen, antwoorden en feedback geven. Het is een manier om veilig en zonder oordeel te ontdekken wat je zelf en je partner prettig vinden.

Dat lijkt misschien wat schools, maar juist door gebrek aan goede seksuele voorlichting is oefenen belangrijk, zegt Martin: „Het is wonderbaarlijk dat iemand überhaupt een goed seksleven heeft.”

Een andere methode die steeds vaker opduikt in therapieën en workshops is het ja/nee/misschien-spel. Hierbij maken partners elk een lijst met seksuele handelingen en geven aan wat ze wel, misschien of absoluut niet willen doen. Vervolgens leg je de lijsten naast elkaar en ontdek je wat jullie gemeen hebben.

Vragen mág gewoon

Wat goede seks kenmerkt, is niet spontaniteit of instinct. Het is aandacht. Nieuwsgierigheid. En communicatie. Zoals een van de vrouwen die Gorman sprak zegt: haar nieuwe partner maakte geen wilde gok, maar stelde vragen. Hij wilde weten wat zij dacht, voelde, wilde. En dat maakte haar oprecht begeerd.

Of je nu net begint met daten of al jaren samen bent: durf de vraag te stellen, concludeert Gorman. Wat vind jij lekker? Wat zou je eens willen proberen? Dat ene simpele zinnetje kan het verschil maken tussen matige seks en echt plezier.

Want als er één universele sekstip bestaat, is het deze: vraag het gewoon.

