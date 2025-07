Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Flirten en seks in tijden van consent en hoe jongeren erover denken: ‘Mag ik je nu tongen?’

Seksueel overschrijdend gedrag, consent vragen (of niet), sociale druk, seksueel geweld, nieuwe seksuele normen… Al deze termen zijn de afgelopen jaren aan de orde van de dag. Wie daar veel mee te maken hebben zijn jongeren. Zij, een aantal studenten, komen er vanavond over aan het woord op tv.

Mariëtte en de mannen, heet de korte documentaire van omroep HUMAN. Metro bekeek hem alvast voor televisie-rubriek Blik op de Buis. De titel is een beetje gek, want de dame die met de jongeren in gesprek gaat, Mariëtte Hamer, spreekt ook jonge vrouwen. En seksueel overschrijdend gedrag: da’s nogal een mannending, maar toch niet alleen? Bovendien, hoort consent dan niet bij vrouwen?

Wet Seksueel Overschrijdend Gedrag

Genoeg gemiept, onderwerpen als consent en seksueel overschrijdend gedrag zijn hartstikke belangrijk natuurlijk. Er is dan sinds 1 juli 2024 wel een wet Seksueel Overschrijdend Gedrag (aangifte doen als je geen seks wilde, maar het er wel was, kan sindsdien), maar de onderwerpen sluimeren verder. Vooruitlopend op die wet schreef Metro ook het artikel ‘vaker consent checken maakt de seksbeleving beter‘.

Cultuurverandering aanjagen

Mariëtte Hamer is overigens – een behoorlijk lange functieomschrijving – ‘regeringscommissaris seksueel overschrijdend gedrag en seksueel geweld’. Het voormalig PvdA-Kamerlid (1998-2014) trekt al pratend het land door „om het debat over cultuurverandering aan te jagen”. Het draait dan om het vragen van consent bijvoorbeeld, iets wat lange tijd in de volksmond niet bestond. Hamer ook: „Bij seksueel geweld geweld begrijpen we allemaal wel wat het is, maar seksueel overschrijdend gedrag is moeilijker te vatten.” Opmerkingen, (ongewenste) aanrakingen, zij vindt het „dingen die in onze samenleving zitten ingesleten”.

👩‍❤️‍💋‍👩 Wat is consent? De landelijke overheid had een campagne Met elkaar trekken we de grens. Daarin wordt consent omschreven als: ‘Het betekent letterlijk instemming. Als er wederzijdse instemming is voor seksueel contact, kan je seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomen. Want bij consent hoort ook: stoppen zodra er geen consent is. Soms denk je in het moment er niet altijd aan om consent te bespreken.’

Mariëtte Hamer bespreekt de onderwerpen met mannen (en dus vrouwen) van een Delftse studentenvereniging en een mbo-opleiding in Den Bosch.

Consent komt wat meer ter sprake

In een studentenvereniging komen vormen van seksueel overschrijdend gedrag vast voor, horen we de jongeren vertellen. „Maar je hoort er niet over.” Misschien ligt daar wel de kern van het probleem. Intimidatie op straat? Daar is wellicht vast moeilijk tegenin te gaan, als je alleen bent. Een studente aan het mbo zegt: „Dan hoor je: waar gaan die mooie beentjes naartoe?”

Ik kom liever een beer dan een man tegen in een donker bos.

Consent is wat meer een onderwerp dat wordt besproken. Een jongen reageert daarbij ook zo: „Als je vlak bij elkaar staat en er zijn bepaalde blikken, dan weet je het wel. Moet ik dan nog vragen: mag ik je nu gaan tongen?” Een ander zegt dat hij zich een tijdje heeft geschaamd om überhaupt man te zijn, toen consent en seksueel overschrijdend gedrag telkens in het nieuws waren. „Dan hoorde ik een meisje zeggen dat ze liever een beer dan een man tegenkomt in een donker bos.”

Mariëtte en de mannen is uiteindelijk, naast kort, een tikkeltje saai. Aan de andere kant: er kan niet vaak genoeg over deze onderwerpen gesproken worden. Dus liever een beetje saai op tv, dan niet.

Aantal blikken uit 5: 2,5

NPO Doc: Mariëtte en de mannen is vandaag (13 juli) om 21.05 uur bij HUMAN op NPO 2 te zien. Terugkijken kan via NPO Start.

