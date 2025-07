Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ex-treem gênant: ‘Hij dronk elke ochtend als vast ochtendritueel drie blikjes energy drink’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Lotte (26), die zich in het begin nog afvroeg of de energie van haar ex kwam door enthousiasme, tot ze besefte dat hij leefde op energy drink. „Hij noemde het zijn ‘brandstof’. Ik noemde het liever een tikkende tijdbom.”

Lotte (26): „Toen ik Tim ontmoette op een festival, dacht ik: wat een levendige en energieke gast. Hij danste de hele nacht door, praatte honderduit en had altijd een grap paraat. Ik vond het heerlijk: iemand die overal zin in leek te hebben en altijd ‘aan’ stond. We kregen al snel iets en ik dacht: ik kan wel wat van zijn levenslust gebruiken.

Ochtendritueel

Maar al snel ontdekte ik dat zijn ‘energie’ niet alleen uit enthousiasme voortkwam. Op een ochtend werd ik bij hem thuis wakker en hoorde ik een opvallend gesis uit de keuken. Toen ik ging kijken, zat hij op het aanrecht met drie open blikjes energy drink voor zich. ‘Mijn ochtendritueel’, zei hij vrolijk. ‘Anders functioneer ik écht niet.’

Ik dacht dat het een eenmalige actie was, maar nee: elke ochtend, echt élke ochtend, dronk hij drie blikjes energy drink achter elkaar weg. Op een nuchtere maag. ‘Twee voor focus, één voor de smaak’, grapte hij dan. Daarna liep hij stuiterend door het huis, tikte met zijn voeten op de vloer en vertelde me in detail over ál zijn dromen van die nacht.

Nog een kans geven

Hij had zelfs voorkeuren: twee met extra cafeïne en eentje met een rare bubblegum-smaak waar ik al hoofdpijn van kreeg als ik eraan rook. Het was echt vies en ook best wel een afknapper. Toch probeerde ik hem nog een kans te geven.

Na een paar weken begon ik me steeds meer te ergeren aan hem. Hij was continu opgejaagd, kon zich niet concentreren. Hij viel midden in gesprekken ineens stil om met grote ogen in de verte te staren, alsof z’n hart even een reset nodig had. Ik stelde voorzichtig voor om misschien één blikje minder te drinken in de ochtend, of gewoon… koffie te proberen?

‘Koffie is voor boomers’

Maar dat viel niet goed. ‘Koffie is voor boomers. Dát is pas slecht’, zei hij bloedserieus. ‘Dit is functionele brandstof. En Elon Musk doet dit ook. Echt waar, ik heb dat eens gelezen op social media.’ Daar kon ik me dus niets bij voorstellen, maar oké.

De druppel was toen we een weekend weg waren naar een boshuisje zonder supermarkt in de buurt. Hij had er zelf niet aan gedacht om blikjes mee te nemen en raakte na één ochtend zonder energy drink compleet in paniek. ‘Mijn systeem is aan het crashen!’, riep hij dramatisch, terwijl hij met zweet op zijn voorhoofd onder een dekentje op de bank lag. Ik heb toen met lichte tegenzin een half uur moeten rijden naar een tankstation om zijn ‘brandstof’ te halen.

Waar ben ik mee bezig?

Daar, bij pomp 4, kwam het besef. Ik dacht: ik ben 26 en rij door de regen om mijn vriend aan zijn ochtendblikjes te helpen. Waar ben ik mee bezig? We hebben het kort daarna uitgemaakt. Hij wilde niet veranderen voor iemand en ik wilde niet eindigen met iemand die zijn gezondheid opoffert voor een verslaving aan blikjes energy drink.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

