Eerlijke mensen zijn aantrekkelijker dan leugenaars, zeggen wetenschappers

Wie eerlijk is, komt verder. Ook in de liefde! Uit nieuw psychologisch onderzoek blijkt dat mensen die de waarheid vertellen, aantrekkelijker worden gevonden dan mensen die liegen.

En dat gebeurt vaak zonder dat we het zelf doorhebben.

Eerlijke mensen worden als aantrekkelijker gezien

We beoordelen anderen voortdurend: op hun gedrag, hun uitstraling en, bewust of onbewust, op hun betrouwbaarheid. En dat laatste heeft meer invloed op aantrekkelijkheid dan je misschien denkt. Psycholoog Wendy Patrick schrijft in een artikel op Psychology Today over een nieuwe studie van Ten Brinke, waaruit blijkt dat mensen die de waarheid spreken, als aantrekkelijker worden gezien. Puur vanwege hun eerlijkheid.

Volgens de onderzoekers komt dat doordat eerlijke mensen als opener en warmer overkomen. En juist die eigenschappen vinden we aantrekkelijk. Dat effect was opvallend sterker bij vrouwen dan bij mannen, maar wie oordeelde, man of vrouw, maakte niet uit. Eerlijkheid straalt dus, concluderen de onderzoekers, vooral bij vrouwen.

Andere reactie als we niet bewust zoeken naar leugens

Het is ook opvallend dat als we niet bewust op zoek zijn naar een leugen, reageren we anders op mensen die liegen dan op mensen die de waarheid vertellen. Zelfs als het gaat om exact hetzelfde onderwerp.

Tijdens het onderzoek zagen proefpersonen beelden van mensen die vragen beantwoordden, soms eerlijk, soms niet. Wanneer iemand loog, werd die persoon direct als minder aantrekkelijk ervaren. En wanneer diezelfde persoon even later wél eerlijk was, steeg de aantrekkelijkheid weer.

Brein koppelt eerlijkheid aan positieve eigenschappen

De onderzoekers denken dat ons brein automatisch eerlijkheid koppelt aan positieve eigenschappen als vriendelijkheid, betrouwbaarheid en emotionele veiligheid. Dat zorgt ervoor dat we eerlijkheid aantrekkelijk vinden, zelfs als we het niet bewust herkennen.

Andersom kunnen tekenen van oneerlijkheid, vaag gedrag, weinig details geven, ontwijkend zijn, ervoor zorgen dat we iemand onbewust minder leuk vinden. En dat is niet alleen van belang in romantische relaties, maar ook in vriendschappen of op de werkvloer. Liegen zorgt niet alleen voor minder aantrekkingskracht, maar ook voor minder verbinding.

Eerlijkheid loont op alle fronten

De conclusie? Je hoeft geen filmster te zijn om aantrekkelijk gevonden te worden. Een oprecht verhaal en open houding doen wonderen. „We zijn transparanter dan we denken”, schrijft Patrick. „En eerlijkheid is niet alleen goed voor je reputatie, maar ook voor het opbouwen van echte, warme relaties.”

