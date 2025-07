Deel dit artikel: Share App Mail Pin

We slapen écht beter na de seks (en dan vooral vrouwen)

Een goede vrijpartij voor het slapengaan kan je nachtrust flink verbeteren. Dat blijkt uit nieuw onderzoek uit Australië. Maar het blijft niet bij enkel goede seks met een partner. Oók van een goede masturbatiesessie slaapt men vaak beter.

En dit alles geldt vooral voor vrouwen: zij slapen het vaakst als een roosje na de seks.

Seks als slaapmiddel

We weten het intuïtief al langer: na een orgasme voel je je vaak loom en ontspannen. Maar nu is er ook wetenschappelijk bewijs dat seks de kwaliteit van je slaap daadwerkelijk verbetert. Uit de Australische studie, gepubliceerd in het vakblad Sleep Health, blijkt dat zowel seks met een partner als masturbatie vóór het slapengaan zorgt voor betere slaap en meer motivatie de volgende dag.

De onderzoekers wijzen op de rol van hormonen als oxytocine en prolactine, die na een orgasme vrijkomen. Deze stoffen staan bekend om hun kalmerende en slaapbevorderende werking, en verlagen ook het stresshormoon cortisol.

Vooral vrouwen slapen beter na seks

Voor de studie volgden de onderzoekers heteroseksuele stellen uit Zuid-Australië, die minstens twee keer per week seks hebben. De deelnemers kregen elf nachten lang een speciale slaaphoofdband mee naar huis, die slaapgegevens verzamelde. Tijdens de testslagen wisselden ze af tussen seks met elkaar, masturbatie en nachten zonder seksuele activiteit.

Naast de slaapdata hielden de deelnemers ook een dagboek bij over hun seksuele activiteiten, slaapkwaliteit en hoe gemotiveerd ze zich de volgende ochtend voelden.

De onderzoekers zagen hoe vooral de vrouwen profiteerden van nachtelijke seks. Gemiddeld sliepen zij een half uur langer na seks met hun partner dan als ze een nacht geen seks hadden gehad. Ook voelden ze zich meer uitgeslapen en waren ze overdag gemotiveerder. Mannen lieten op dit vlak minder uitgesproken verschillen zien.

Ook dezelfde effecten na masturberen

Na masturberen zagen de onderzoekers vergelijkbare verbeteringen als bij seks met een partner. Deelnemers vielen sneller in slaap, werden ’s nachts minder vaak wakker en hadden over het algemeen een hogere slaap-efficiëntie.

Opvallend was dat de deelnemers na seks of masturbatie gemiddeld iets later naar bed gingen, maar dat dit géén negatief effect op hun nachtrust had. Integendeel, de totale slaapkwaliteit ging er juist op vooruit.

Intensiteit van het orgasme

De intensiteit van het orgasme bleek ook een rol te spelen. Hoe krachtiger het orgasme, hoe beter mensen sliepen én hoe gemotiveerder ze zich voelden de volgende dag. De gemiddelde orgasmescore in de studie was 74 op een schaal van 100.

Daarnaast ontdekten de onderzoekers dat koppels die samen sliepen, ongeacht of ze seks hadden gehad, meer synchroon in dezelfde slaapfasen belandden. Vooral de REM-slaap, de fase waarin je droomt, liep meer gelijk wanneer partners naast elkaar sliepen.

