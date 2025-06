Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Je houdt ervan of je haat het: volgens onderzoekers is dit het geheim van een goed huwelijk

Public displays of affection (PDA): de één is er gek op, terwijl de ander ervan gruwelt. Behoor jij tot deze laatste groep? Dan is het misschien verstandig om er toch mee te beginnen. Als we onderzoekers moeten geloven, is in het openbaar je liefde tonen voor je partner namelijk dé sleutel tot een gelukkig huwelijk.

PDA staat dus voor public displays of affection en verwijst naar het tonen van affectie of intimiteit in het openbaar. Denk bijvoorbeeld aan hand in lopen over straat of elkaar een knuffel of een kus geven op een terras. Dat dit goed is voor de intimiteit laat zich al raden, maar blijkbaar houdt het ook verband met een hogere tevredenheid in je relatie.

Hoe meer PDA, hoe gelukkiger de relatie

Onderzoekers van de Universiteit van Silezië in Katowice, Polen, ondervroegen meer dan 450 deelnemers over het publiekelijk en privé tonen van genegenheid. Hoe staan ze hier tegenover? Is het iets wat ze zelf doen? En hoe kijken ze naar andere mensen die PDA vertonen? Ook werd de deelnemers gevraagd naar de mate waarin ze gelukkig waren in hun relatie en hun eigen mentale welzijn.

En wat bleek? In de meest gelukkige relaties kwamen uitingen van romantische genegenheid, zoals bijvoorbeeld hand in hand lopen of knuffelen – zowel in het openbaar als privé – met regelmaat voor. Daarnaast werd PDA ook geassocieerd met een verbeterd welzijn, minder stress én meer levenstevredenheid.

Goed advies voor mannen

Volgens de onderzoekers kunnen de uitkomsten van het onderzoek bijzonder nuttig zijn voor relatietherapeuten. „Omdat het erop wijst dat het aanmoedigen van uitingen van genegenheid de romantische band kan versterken”, aldus één van de onderzoekers. Volgens hem is het ook vooral voor mannen nuttig, omdat uit eerdere onderzoeken is gebleken dat vrouwen meer affectie tonen dan mannen. Opvallend genoeg zijn het vaker de mannen die klagen over een gebrek aan liefdevolle aanrakingen en genegenheid.

