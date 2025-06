Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Oudere mannen gelukkiger in relatie met leeftijdsverschil

Wie denkt dat een relatie met een flink leeftijdsverschil vooral voordelen heeft voor de jongste van de twee, heeft het mis. Een nieuwe studie laat zien dat juist de oudere partner zich gemiddeld gelukkiger voelt in zulke relaties.

En dat geldt vooral voor mannen.

Mannen duidelijk tevreden in hun relatie

Onderzoekers van de London Metropolitan University ondervroegen een groep mensen die een relatie heeft met iemand die minimaal zeven jaar ouder of jonger is. De deelnemers vulden vragenlijsten in over hun relatiegeluk, seksleven, financiële zekerheid en algemeen welzijn.

Wat blijkt? Oudere mannen, zowel hetero als homo, zijn duidelijk meer tevreden in hun relatie dan jongere mannen. Vooral als ze een jongere partner hebben. Jongere mannen met een oudere partner scoren juist lager op relatiegeluk. Bij vrouwen maakt het opvallend genoeg weinig uit: zij zijn even tevreden met een oudere als met een jongere partner.

Jong zijn soms ook in het voordeel

Als het om seksueel geluk gaat, is jong zijn dan weer in het voordeel. Zowel mannen als vrouwen gaven aan seksueel meer tevreden te zijn met een jongere partner. Jongere vrouwen en jongere mannen met een oudere man voelen zich daarnaast financieel zekerder in hun relatie. Dat effect werd niet gevonden bij jongere mannen met een oudere vrouw of jongere vrouwen met een oudere vrouw.

Leeftijd heeft invloed op de mate van geluk

Al met al is de conclusie van de wetenschappers helder: in relaties met een flink leeftijdsverschil is het meestal de oudere partner die gelukkiger is. En dat geldt in het bijzonder voor mannen met een jongere partner. Leeftijd blijkt dus zeker invloed te hebben op hoe gelukkig je bent in een relatie, maar wel anders dan je misschien zou denken.

