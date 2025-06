Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opgebiecht: ‘Ik flirt per app met mijn buurman’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat ze liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Amber (44) flirt stiekem per app met haar buurman.

„De laatste tijd heb ik regelmatig contact met mijn buurman via WhatsApp. Het begon vrij onschuldig met een berichtje over de papiercontainer, daarna nog een keer over een verdwaalde envelop die verkeerd was bezorgd. Heel zakelijk allemaal, eigenlijk, al begon de toon gaandeweg wat te verschuiven.

Niet helemaal onschuldig

Zo maakte hij een keer een lollig bedoelde opmerking: ‘Jij weet zelfs de container buitenzetten er stijlvol uit te laten zien.’ Ik zocht er niks achter, maar vond het wel een beetje ongemakkelijk en lachte het een beetje weg. Maar het bleef niet bij die ene keer. ‘Als ik jou soms zie lopen, snap ik ineens waarom de zomer m’n favoriete seizoen is’, stuurde hij me een paar weken geleden. Dát soort opmerkingen, dus. Niet per se plat, maar wel duidelijk met een bepaalde ondertoon.

In het begin hield ik nog wat afstand en reageerde ik niet, of neutraal, en zeker niet met smileys of andere plaatjes. Maar ja, op een gegeven moment begon ik toch te reageren. Niet flirterig in klassieke zin, wel wat jolig. Als hij zei: ‘Mijn dag begint goed als ik je zie fietsen’, stuurde ik terug: ‘Dat ligt vast aan de koffie, niet aan mij.’ Inmiddels is het een beetje een spel geworden. Soms als hij zo’n berichtje stuurt, zeg ik: ‘Dit soort teksten gooi je vast bij elke buurvrouw in de app.’ Kun je eigenlijk geen buil aan vallen, maar het is ook niet helemáál onschuldig.

Niet opbiechten

En daar zit voor mij meteen de twijfel: mijn man weet namelijk niets van deze gesprekken. En ik vermoed dat zíjn vrouw ook geen idee heeft. Niet omdat we iets doen wat echt niet kan, maar omdat het blijkbaar toch iets is dat we voor onszelf houden. Opbiechten wil ik het ook zeker niet, maar ergens voelt dat niet goed.

Daarom denk ik dat het toch tijd wordt om weer terug te gaan naar normaal burencontact. Gewoon, een kletspraatje over het weer of de vakantie in het voorbijgaan. Niet omdat ik bang ben dat het uit de hand loopt, maar omdat ik wil voorkomen dat het überhaupt die kant op gaat. Bovendien wil ik geen dingen doen waar ik achteraf spijt van krijg, of waar ik me ongemakkelijk over voel. Al moet ik bekennen dat ik dat laatste nu al een beetje heb. Tijd om die telefoon weg te leggen, dus.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

