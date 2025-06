Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Je ex niet kunnen vergeten hoort erbij, maar afstand nemen helpt écht zegt de wetenschap

Een relatiebreuk is geen gescheurde pagina, maar eerder een boek dat nog wekenlang in je hoofd blijft naspelen. Je denkt aan wat je had, wat je misloopt, of je stuurt per ongeluk toch weer een berichtje…

Herkenbaar? Dan ben je niet zwak, maar menselijk, zeggen onderzoekers.

Gemiddeld vier jaar om over een ex heen te komen

Volgens nieuwe inzichten van de University of Illinois duurt het gemiddeld zo’n vier jaar voordat we écht over een ex heen zijn. Liefdesverdriet werkt namelijk als een soort emotionele radioactiviteit: de band dooft langzaam uit, maar kan nog lang nagloeien.

De onderzoekers volgden bijna 300 mensen die minstens twee jaar in een serieuze relatie zaten. Zelfs jaren na de breuk voelden velen nog een emotionele connectie. Van dromen over de ex tot spontaan zin hebben om te bellen als er iets goeds of juist vervelends gebeurde, het bleef terugkomen.

Break-up verwerken we op verschillende manieren

Niet iedereen verwerkt een break-up op dezelfde manier. Vooral mensen die niet zelf de relatie hebben beëindigd of die contact hielden met hun ex, hadden duidelijk meer moeite om los te komen. In sommige gevallen duurde dat meer dan een decennium.

Daarnaast speelt je hechtingsstijl mee. Mensen die bijvoorbeeld veel bevestiging zoeken houden de draad naar hun ex langer vast. Zelfs in een nieuwe relatie blijft die oude band vaak door spoken.

Nieuwe liefde lost niet alles op

Je zou denken dat een nieuwe liefde alles oplost, maar dat blijkt niet zo simpel. Veel deelnemers in het onderzoek waren inmiddels weer samen met iemand anders, maar de ex was nog steeds ‘aanwezig’, in gedachten, in dromen, in gemis.

Wat volgens de onderzoekers wél helpt: duidelijke afstand nemen. Geen contact zoeken, geen social media stalken, geen „alleen maar even kijken hoe het gaat.” Loslaten betekent ruimte maken. Ook in je hoofd.

Helen is rommelig

De belangrijkste conclusie volgens de wetenschappers? Helen is rommelig. Er is geen strak tijdschema om over iemand heen te komen. Dat jij na maanden of zelfs jaren nog aan je ex denkt, betekent niet dat je achterloopt. Het betekent dat je diep gehecht bent geweest en dat je nu bezig bent met herstellen. In jouw tempo.

