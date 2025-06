Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ex-treem gênant: ‘Hij stal wc-rollen van mijn ouders, want dat ‘scheelde hem in de kosten’’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Lisa (30), die vertelt over haar ex Tom, die stiekem wc-rollen in zijn tas stopte wanneer hij een bezoek bracht aan zijn schoonouders. „Toen we weer een weekend bij mijn ouders waren geweest, zag ik dat Tom haastig iets in zijn rugzak stopte toen we weggingen.”

Lisa (30): „Tom en ik leerden elkaar kennen op een festival. Hij was sociaal, had altijd een goed verhaal klaar en leek oprecht geïnteresseerd in mijn leven. De eerste weken waren ook heel fijn: hij wist altijd iets leuks te verzinnen, kookte regelmatig voor me en was heel grappig. Niet op de standaardmanier, maar echt droogkomisch. Ik vond dat heerlijk.

Na een maand of twee stelde ik hem voor aan mijn ouders. Mijn vader vond hem direct ‘een apart figuur’, maar mijn moeder was enthousiast. Hij was beleefd en bracht bloemen mee, daarmee scoorde hij natuurlijk heel wat punten. Alles leek goed te gaan, tot mijn moeder me na hun derde ontmoeting iets opmerkelijks vertelde.

De eerste wc-rol-melding

Ze belde me op met een ongemakkelijke vraag: ‘Zeg, gebruik jij hier thuis ineens veel meer wc-papier als Tom langskomt?’ Eerst dacht ik dat ze overdreef. Ik maakte er een grapje over, dat hij misschien een gevoelige maag had, maar het bleef haar opvallen. En eerlijk gezegd begon ik het ook te merken.

Toen we weer een keer bij mijn ouders waren geweest, zag ik dat Tom haastig iets in zijn rugzak stopte toen we weggingen. Ik dacht er verder niks van, tot ik bij hem thuis op het toilet zat en exact hetzelfde, luxe vierlaags wc-papier zag liggen als bij mijn ouders. Inclusief het patroon dat mijn moeder alleen bij de betere drogist haalde.

Bewust gestolen

Ik besloot het op een luchtige manier aan te kaarten. ‘Hé, dat papier bij jou thuis… lijkt wel verdacht veel op dat van mijn ouders.’ Hij lachte ongemakkelijk en zei: ‘Ja, dat klopt. Dat scheelt toch weer een paar euro per maand. Je ouders merken dat echt niet hoor.’

Ik stond met open mond te kijken. Hij had dus echt wc-rollen gestolen. Niet ‘per ongeluk’ meegenomen, maar echt bewust gestolen. Gewoon, om geld te besparen. En hij vond het de normaalste zaak van de wereld. Ik zei dat het echt niet kon en dat hij dat echt niet meer mocht doen.

Vond zichzelf heel slim

Toen hij bij een volgend bezoek met zijn rugzak naar het toilet ging, wist ik direct weer hoe laat het was. Ik wilde bij mijn ouders thuis geen ruzie maken, maar ik was er echt niet blij mee. Ik schaamde me kapot. Toen ik, net nadat we weggingen, er iets van zei, zei hij: ‘Je doet net alsof ik een moordenaar ben. Het zijn maar een paar wc-rollen, schat.’ Hij zag gewoon echt niet in dat het niet kon.

Ik heb het diezelfde week nog uitgemaakt. Ik zag ineens in hoe weinig respect hij had voor mijn ouders en hun spullen. Hij vond zichzelf heel slim, maar ik vond hem vooral goedkoop. Toen ik het mijn ouders vertelde, moesten ze heel hard lachen. Ze konden niet geloven dat iemand dat echt deed. Ze zeiden toen al direct: bij een volgend vriendje zetten we de wc-rollen ‘voor het geval dat’ wel achter slot en grendel.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

