Ex-treem gênant: ‘Pas na zes maanden kwam ik erachter dat hij een kind had’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin.

Deze week in Ex-treem gênant: Sanne (31), die pas na een half jaar daten ontdekte dat haar vriend een kind had. Iets wat hij haar bewust had verzwegen. „Geen foto, geen opmerking… Helemaal niets.”

Sanne (31): „Ik was al een tijdje single toen ik Thomas leerde kennen via een datingapp. Hij was charmant, grappig en leek oprecht geïnteresseerd in wie ik was. Onze eerste dates waren ontspannen en gezellig en al snel groeide het uit tot een serieuze relatie. Hij was attent, stuurde elke ochtend een lief berichtje en luisterde écht naar mij als ik praatte. Voor het eerst in lange tijd had ik het gevoel dat ik iemand gevonden had met wie ik iets moois kon opbouwen.

Geen geheimen

Na een paar maanden waren we officieel een stel en begonnen we elkaar vaker te zien. Hij vertelde me over zijn werk, zijn vrienden en zijn passie voor fotografie. Werkelijk alles leek bespreekbaar. „Ik hou van openheid”, zei hij zelfs een keer. „Een relatie moet gebaseerd zijn op eerlijkheid, zonder geheimen.” Die zin staat inmiddels in mijn geheugen gegrift.



Het was op een zaterdagochtend, ongeveer zes maanden nadat we begonnen met daten. We waren net wakker toen zijn telefoon ging. Hij nam op en ik hoorde hem zachtjes praten. „Ja, ik haal haar straks op… ik weet dat ze haar knuffel is vergeten, dat had je al geappt.” Toen hij ophing, vroeg ik wie hij aan de lijn had. Hij keek me even aan, zuchtte, en zei toen: „Oké, ik moet je iets vertellen. Ik heb een dochter van 4.”

Mijn wereld stond stil

Ik kon geen woord uitbrengen. Een dochter? We waren al zes maanden samen en hij had met geen woord gerept over het feit dat hij vader was. Geen foto, geen opmerking… Helemaal niets. Ik vroeg hem waarom hij dat voor me verborgen had gehouden en zijn antwoord maakte het alleen maar erger: „Ik wilde je niet afschrikken. Veel vrouwen haken meteen af als ze horen dat iemand kinderen heeft.”



Het ging mij er niet om dát hij een kind had, het ging erom dat hij het bewust had verzwegen. Zo’n belangrijk punt. Ik snapte er niets van. Ik begon terug te denken aan momenten waarop hij ‘druk was met werk’ of ‘even offline moest zijn’. Hoe vaak had hij toen eigenlijk gewoon zijn dochter gezien? Alles voelde ineens nep.

De breuk

Een paar dagen later heb ik het uitgemaakt. Niet omdat hij een kind had, maar omdat ik hem niet meer kon vertrouwen. Als je zoiets belangrijks verzwijgt, wat houd je dan nog meer achter? Voor mij hoort eerlijkheid bij liefde en dit was het duidelijk niet.



Tot op de dag van vandaag snap ik niet waarom hij dacht dat liegen de oplossing was. En soms denk ik nog aan dat meisje van 4. Zij verdient beter dan een vader die zijn kind wegmoffelt alsof het iets is om je voor te schamen. Dus ja, sommige exen laten je achter met spijt of verdriet. Maar Thomas? Die liet me achter met een heel nieuw begrip van het woord ‘leugen’.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

