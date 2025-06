Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ex-treem gênant: ‘Hij zei dat hij in ‘de filmwereld’ werkte, maar hij verkocht popcorn in de bioscoop’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Sanne (27), die dacht te daten met een ambitieuze filmmaker, tot ze erachter kwam dat hij een heel andere carrière had. „Hij was gewoon niet meer serieus te nemen.”

Sanne (27): „We matchten op een datingapp. Zijn profielfoto was zwart-wit, hij droeg een coltrui en had een citaat van Tarantino in zijn bio. Hij schreef dat hij ‘in de filmwereld werkte’. Ik was meteen geïntrigeerd. Creatieve types trekken me altijd aan en hij leek er echt zo een: een beetje mysterieus, vol verhalen en met heel veel ambitie.

Fascinerend

Tijdens onze eerste date praatte hij honderduit over zijn werk. Hij noemde ‘de branche’ ingewikkeld, maar fascinerend. Hij zei dingen als: ‘In deze industrie draait alles om connecties’. Ik stelde me al voor dat hij achter de camera stond, of misschien zelfs scenarioschrijver was.



Hij sprak over een ‘nieuwe film waar hij aan werkte’ en een ‘intern conflict in de productie’. Ik stelde vragen, maar hij bleef altijd een beetje vaag, want hij had ‘een contract getekend’, zei hij, dus hij kon niet alles delen. Hij liet me een keer een filmpje zien van een afterparty waar hij was geweest, met rode loper en bekende gezichten. Ik dacht: wauw, dit is iemand die echt aan de weg timmert.

De barst in het sprookje

Na een paar weken wilde ik hem met een lunch verrassen op zijn werkplek, ik wist alleen niet precies waar dat was. Hij zei steeds: ‘Ik zit op meerdere locaties.’ Na wat online research kwam ik erachter dat hij bij een bioscoop werkte. Dat was wat anders dan hij mij had gezegd. Toen ik daar binnenliep, stond hij achter de kassa. Hij keek me aan alsof hij een geest zag.

‘Wat doe jij hier?’, stamelde hij. Ik probeerde het luchtig te houden en zei: ‘Je zei toch dat je in de filmwereld werkte?’ Hij begon te lachen, met een heel overdreven lachje, en zei: ‘Technisch gezien is dit de filmwereld, toch? Ik werk ín een bioscoop.’

Niet meer serieus te nemen

Hij probeerde het nog te draaien door te zeggen dat hij inmiddels wel contacten had binnen de industrie, en dat hij dichter bij de camera kwam dan de meeste mensen ooit zullen zijn. Maar hij was gewoon niet meer serieus te nemen.

Ik had helemaal geen probleem gehad met een vriend die in een bioscoop werkt, het probleem was dat hij zichzelf had opgeblazen tot iets wat hij niet was. Alles was één grote leugen. Ik heb het contact daarna snel afgekapt. Weg met dat gekke en leugenachtige gedoe.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Benieuwd naar andere verhalen over exen van onze lezers? Ook in deze stukken deden zij een boekje open:

Ook jouw verhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties