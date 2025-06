Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ex-treem gênant: ‘Hij betaalde altijd exact zijn helft, tot op de cent nauwkeurig’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Eva (29), over haar ex Diederik, die altijd alles tot op de cent nauwkeurig wilde delen. „Hij stuurde een Tikkie van 0,07 euro. Geen grap.”

Eva (29): „Ik ontmoette Diederik in Utrecht. Toen we allebei in de rij stonden voor een ijsje, sprak hij me aan. Ik had hem al gespot, hij had namelijk iets charmants. Zijn nette manier van praten, zijn strakke overhemden, ik vond hem eigenlijk wel aantrekkelijk. We wisselden nummers uit en stuurden berichtjes naar elkaar. Op WhatsApp zei hij al een keer dat hij financieel bewust was. ‘Niet gierig, gewoon georganiseerd’, vertelde hij. Op dat moment klonk het prima en best volwassen.

Tot op de cent nauwkeurig

Op onze eerste date gingen we koffie drinken. Het gesprek liep lekker, dus ik stelde voor om nog wat te bestellen. Ik haalde het, geen probleem. Bij het afscheid zei hij: ‘Wat kreeg je ook alweer van mij? Ik maak het meteen naar je over.’ Ik zei nog dat het niet nodig was, maar hij stond erop, dus ik noemde het bedrag. Hij maakte 3,10 euro over. Precies. Geen afronding, geen fooi meegerekend, niets. Ik lachte erom.

Maar ik zag al snel dat het een patroon werd. Of we nou sushi bestelden, tickets kochten voor een concert of een hotelletje boekten: alles werd tot achter de komma gesplitst. Hij hield een gedeelde notitie met uitgaven bij en stuurde wekelijks een Tikkie, soms voor kleine bedragen van maar een euro. Eén keer maakte ik 6,50 euro over naar hem, maar het bleek 6,57 euro te zijn. Hij stuurde een Tikkie van 0,07 euro naar mij toe. Geen grap.

Romantiek onder nul

Niet lang daarna ging ik een keer voor hem koken. Gewoon gezellig, kaarsjes aan en een goede wijn erbij. De volgende ochtend kreeg ik een appje: ‘Zal ik mijn helft van de boodschappen overmaken? Hoe duur was de courgette ook alweer?’ Op dat moment dacht ik: dit is niet zuinig zijn, dit is gewoon gestoord gedrag. Laat mij ook eens trakteren!



Het dieptepunt? We bestelden pizza. Hij had een pizza margherita, ik een quattro formaggi. Hij pakte zijn telefoon, rekende het verschil van 1,40 euro uit en vroeg of ik het verschil wilde bijleggen. ‘Ik eet minder dure kaas’, zei hij bloedserieus.

De grens

Ik was het helemaal zat en sprak hem er uiteindelijk op aan. Ik zei dat ik het gevoel kreeg dat alles zakelijk moest worden afgerekend. Dit was zeker niet normaal. Zijn antwoord? ‘Maar zo blijft het eerlijk. Relaties gaan vaak stuk door geld.’ Nou, bij deze relatie had hij daar een punt.



Deze relatie ging namelijk ook stuk door geld. Een week later maakte ik het uit. Ik wil geen relatie waarin ik alles tot op de cent moet delen. Dit was echt heel fout. Ik wil ook eens mijn liefde trakteren of ook eens getrakteerd worden. Dat lijkt mij niet meer dan normaal.

Les geleerd

Sindsdien kies ik liever voor mannen die snappen dat geven en nemen in een relatie niet altijd gelijk staat aan exacte bedragen. En als iemand me nu vraagt of ik iets wil splitten tot op de cent nauwkeurig, dan weet ik één ding zeker: ik split liever op tijd dan op geld.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Benieuwd naar andere verhalen over exen van onze lezers? Ook in deze stukken deden zij een boekje open:

Ook jouw verhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties