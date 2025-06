Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Als je dit doet balen je gasten op je bruiloft als een stekker

Een bruiloft is iets om heerlijk naar uit te kijken, al helemaal als je de bruid of bruidegom bent. Er zijn echter ook momenten of beslissingen bij een huwelijk waar gasten vooral níet op zitten te wachten. Doe er je voordeel mee, zullen we maar zeggen.

Vooropgesteld: een bruiloft is vooral iets voor het echtpaar dat elkaar het jawoord geeft natuurlijk. Zij moeten er het meest van genieten, je weet wel: van die mooiste dag van hun leven. En dat proberen we als vrienden en familie door de bank genomen gerust voor het stel te regelen. Maar ja, niet álles is even leuk. Sterker, er zijn dingen die soms bij een huwelijk gebeuren, waar gasten best gefrustreerd over kunnen raken.

Bruiloft op de bloedhete A10

En dan hebben we het niet over iets als het in het echt verbinden op Ringweg A10, zoals zaterdag onder een brandende zon ter ere van 750 jaar Amsterdam gebeurde. Hierboven zie je daarvan een video met burgemeester Femke Halsema van de hoofdstad. Zij is ook trouwambtenaar. Zo’n bijzonder jawoord was eenmalig en bruiloftsgasten die er op tv over spraken, waren doorgaans enthousiast (hoe warm het ook was).

Sommige bruiden en bruidegommen moeten een beetje op de kleintjes letten en keuzes maken, dus gemakkelijk is het organiseren van een huwelijk niet altijd. In Metro’s rubriek De Spaarrekening vertelde Aisha er dit jaar nog over. „Voor de bruiloft moeten wij financiële keuzes maken.”

Typische trouwtradities

Bruiloftsgasten kunnen zich behoorlijk ergeren aan bepaalde typische trouwtradities. Trustoo deed daar onderzoek naar onder duizend Nederlanders. Waar we echt van balen? Als het stelletje dat gaat trouwen heeft besloten om de bruiloft in een of ander exotisch oord in Verweggistan te houden.

Een huwelijk in het buitenland vieren klinkt mooi: romantisch trouwen aan het strand, met je toet in de tropische zon. Maar de meeste bruiloftsgasten zijn het hier niet mee eens: 70 procent van de ondervraagden vindt het simpelweg te veel gedoe en heeft er dan bij voorbaat al geen zin in. Velen vinden het ook te duur, als je zelf moet regelen om op de huwelijkslocatie te geraken. Zekers als je net een prijzig peper- en zoutstelletje als bruiloftscadeau uit de heropende Blokker hebt getrokken (Hollanders blijven nu eenmaal een beetje zuinig).

💍 Drukke trouwmaand Juni is in 2025 – tot nu toe – de drukste maand als het om het vieren van een bruiloft gaat. Trustoo zag een duidelijke toename in het aantal aanvragen voor weddingplanners, trouwfotografen, bruiloftcateraars en dj’s. De meeste huwelijken vinden dit jaar plaats tussen mei en september, met juni als absolute piekmaand. En hoewel juni dus de populairste maand voor een bruiloft is, komt vrijdag 29 augustus naar voren als populairste trouwdatum van dit jaar.

Ratelende vader op de bruiloft

Nog zo’n ‘feest-ergernis’: die ratelende en niet te stoppen vader of oom, die na een tikje op een wijnglas zíjn moment van de huwelijksdag pakt. Daar kun je als kersvers echtpaar misschien zelf niet zoveel aan doen, hoogstens vooraf die vader of oom spelregels voor de speech meegeven. Bijna tweederde (63 procent) van de bruiloftsgasten zegt het irritant te vinden als er lange speeches worden gehouden. Vooral 55-plussers (70 procent) vinden dat een speech kort en bondig moet.

Een dresscode op je bruiloft? Vooraf ongetwijfeld hartstikke leuk bedacht, maar doe maar niet. De gemiddelde Nederlander (in het onderzoek 53 procent) vindt het vervelend als er een dresscode op de uitnodigingskaart staat. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg, vinden we in ons land, toch?

Hollandse zuinig-/gierigheid

Het ging er net al even over, maar noem het Hollandse gierigheid: Belgen lijken vrijgeviger te zijn als het gaat om een huwelijkscadeau. Trustoo deed het onderzoek ook bij onze zuiderburen namelijk en wat blijkt? 81 procent van de Belgen geeft aan zich verplicht te voelen minstens 50 euro uit te geven aan een cadeau voor het bruidspaar. In Nederland ligt dat percentage een stuk lager (65 procent), al voelen jongeren die druk wat vaker: 73 procent.

‘Ópen die tap’

37 procent van de bruiloftsgasten vindt het gierig als er geen open bar is op een bruiloft. Vooral jongeren van 25 tot 34 delen deze mening (48 procent), waar 55-plussers dit minder erg vinden (31 procent). Met open bar bedoelen we onbeperkt drank aan die bar halen, zonder dat de medewerker achter de tap je vreemd aankijkt (‘jij weer?’) of het echtpaar ‘hoho, wacht eens even’ roept. Een andere manier is dat het serverend personeel lege glazen zonder vragen wegpakt en een nieuw gevuld exemplaar voor je op tafel zet.

Wel zijn de meesten het erover eens dat je het niet te gek moet maken. 82 procent vindt het niet kunnen als mensen heel dronken worden op een bruiloft. Want als die oom van die lange speech vele uren later ook nog eens lallend een polonaise inzet of wild zwaaiend zijn heupen losgooit op I Will Survive / Lalala van Hermes House Band, da’s toch ook wel een dieptepunt op de mooiste dag.

