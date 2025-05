Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waarom datingapps soms meer kwaad dan goed doen, vooral als je gevoelig bent voor afwijzing

Je kan er tegenwoordig niet meer omheen: datingapps. Voor veel jonge mensen is het, hét middel om nieuwe mensen te leren kennen. Even swipen, een paar berichtjes sturen, en wie weet… een match.

Maar is het zitten op datingapps wel zo goed voor je? Een nieuw onderzoek uit Taiwan trekt dat in twijfel.

De risico’s van datingapps

Uit een grootschalige studie, gepubliceerd in het vakblad Computers in Human Behavior, blijkt dat jongeren met sociale angsten en een sterke gevoeligheid voor afwijzing datingapps niet alleen als handig ervaren, maar er ook sneller problematisch gebruik van maken. Juist die kwetsbaarheden, bijvoorbeeld onzekerheid over uiterlijk, moeite met sociale interactie en snel geraakt zijn door afwijzing, vergroten de kans dat iemand verslaafd raakt aan het appen en swipen.

Op basis van vragenlijsten kwamen de onderzoekers erachter dat mensen met sociale angsten meer fan waren van datingapps dan mensen zonder sociale angsten. Ze gaven aan dat deze apps hen hielpen om relaties op te bouwen en om controle te houden over hoe ze zich presenteren.

Toch schuilt daar een risico, benadrukken de onderzoekers. Want hoe meer mensen geloofden dat datingapps hen hielpen, hoe meer ze face-to-face contact gingen vermijden. En dat kan op lange termijn zorgen voor afhankelijkheid van digitaal contact, en minder zelfvertrouwen in het echte leven.

Sociaal vangnet of juist een valkuil?

Sociale onzekerheden blijken ook vaak met elkaar samen te gaan, zo zien de onderzoekers. Wie onzeker is over zijn uiterlijk of moeite heeft met gesprekken in het echt, is vaak ook gevoeliger voor signalen van afwijzing. En juist die gevoeligheid blijkt een belangrijke voorspeller van problematisch gebruik: eindeloos swipen, constant checken of iemand heeft geantwoord en steeds op zoek naar bevestiging.

Het onderzoek ondersteunt twee ideeën die in de wereld van online communicatie al langer naast elkaar bestaan. Enerzijds helpt digitaal contact mensen die moeite hebben met sociaal contact in het echte leven. Anderzijds zien we dat dezelfde mensen door hun kwetsbaarheden ook sneller vastlopen in overmatig gebruik.

Volgens hoofdauteur Cindel White zit daar een belangrijke les in: „Apps kunnen een sociaal vangnet zijn, maar ook een valkuil. Het hangt ervan af hoe je erin staat.”

