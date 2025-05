Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vriendin van bride to be vraagt vliegtuig vol passagiers om adviezen voor het huwelijk (en dit zijn ze)

Wat doe je als een van je beste vrienden gaat trouwen? Dan kan je haar in een koeienpak door de stad laten lopen, verrassen met een cocktailworkshop of je geeft haar een flinke portie advies. Want wie wil er nou niet het geheim van een goed huwelijk weten? Michelle Huiman vroeg een vliegtuig vol mensen om de beste geheimen van een goed huwelijk.

Het resultaat delen we als Metro graag met je.

Love is in the air, letterlijk en figuurlijk. Een van de beste vriendinnen van Michelle Huiman (35) gaat trouwen en om haar te verrassen vlogen ze een weekendje naar Dublin. Michelle nam de intercom van het vliegtuig over en vroeg een vliegtuig vol passagiers om de beste geheimen van een goed huwelijk. Wat volgde waren meer dan twintig briefjes van passagiers wereldwijd.

Als verrassing voor het huwelijk naar Dublin

Frédérique van den Boomen (34) jaar gaat in juni trouwen met haar vriend Stefan. Ze is zangeres en pianiste en treedt voor haar werk ook vaak op tijdens bruiloften. Omdat ze tijdens het trouwseizoen dus vaak druk is, had ze al het idee dat haar vrijgezellenfeest ergens eind april zou plaatsvinden.

Op de vrijdag voor Koningsdag werd ze in de ochtend verrast door haar zus en een groep vriendinnen die haar meenamen naar Amsterdam. Ze woont zelf in Brabant en dacht eigenlijk dat ze alvast naar Amsterdam gingen om daar iets mee te krijgen van Koningsnacht. „Maar wat volgde was een heerlijke boottocht met onder andere een lunch op de Amsterdamse grachten en daarna namen we de trein naar Schiphol. Ik dacht nog, oh misschien gaan we vanuit daar naar Haarlem”, laat Frédérique weten als Metro haar belt.

Wat rijmt er op ‘in’?

De hele dag door kreeg ze al lieve kaarten en brieven met opdrachten. „Op Schiphol kreeg ik opnieuw een briefje, met de vraag wat er op ‘in’ rijmt.” Het bleef even stil en ze had geen idee, maar daarna riep de groep heel hard: „Dublin natuurlijk!”

Een uur later stapte de vriendinnengroep in het vliegtuig naar Dublin. Maar de verrassingen bleven komen, want in het vliegtuig had vriendin Michelle nog een idee. Je kunt maar beter goed voorbereid zijn op je huwelijk en daarom vroeg ze de stewardess om een gunst. Ze vroeg of ze via de intercom een boodschap mocht doorgeven. „De stewardess zei dat het heel snel moest, dus ik had weinig tijd en liep gelijk naar de microfoon”, laat Michelle weten.

‘Deel jullie advies voor een goed huwelijk’

Ze vroeg alle passagiers om de beste adviezen voor een goed huwelijk op een briefje te schrijven. „Dit is Michelle, ik ben een van de passagiers en een van mijn beste vriendinnen; Frédérique, gaat in juni trouwen met de liefde van haar leven. Ze zit ook aan boord. Ik heb een vraag voor alle getrouwde vrouwen in het vliegtuig. Zou je het advies voor een goed huwelijk met haar willen delen op een briefje?”, was de vraag van Michelle in het vliegtuig.

‘Iedereen keek me aan’

Net op het moment dat Michelle de intercom overnam, zat Frédérique op de wc. „Ik zat op het toilet en toen hoorde ik ineens Michelle door de intercom. Ik moest keihard lachen en begreep er niets van. Toen ik van het toilet kwam, keek iedereen mij aan, want ik had ook een sjerp om met ‘bride to be‘”, zegt Frédérique.

Frédérique legt uit dat Michelle vervolgens door het gangpad liep om de briefjes op te halen bij de passagiers. „Ik heb iets van 25 brieven ontvangen en ik vond het hartverwarmend dat mensen tijdens de vlucht de tijd hadden genomen om een briefje te schrijven. Juist in deze tijd, waarin mensen steeds vaker op hun telefoon zitten, is het mooi om te zien dat mensen ook moeite doen voor dit soort dingen.”

De berichten kwamen uit Nederland, Ierland, maar ook Canada en Frankrijk. Het briefje dat Frédérique het meeste is bijgebleven is die van passagier Margareth. „Ze had haar man een paar jaar terug verloren aan een hartstilstand, maar nam toch de moeite om een mooie wens te delen. Namelijk dat je van je tijd samen moet genieten. Samen lachen en samen huilen. En wees eerlijk.”

💏 3 tips voor een super-huwelijk Stap je binnenkort ook in het huwelijksbootje? We delen de tips die Frédérique in het vliegtuig kreeg, graag met je. De belangrijkste drie: Elkaar vertrouwen

Elkaar loslaten

Altijd blijven lachen

Meer tips voor een goed huwelijk, vanuit het vliegtuig

„Het leven is net een frikandel, je moet hem zelf speciaal maken!”

„Ik ben dertig jaar getrouwd, dus je zou denken dat ik wel beter weet. Maar de waarheid is dat we allemaal maar wat doen. Wat daarbij helpt is een beetje geven en een beetje nemen.”

„Blijf altijd contact onderhouden met je vrienden, zij zijn net zo belangrijk!”

„De eerste keer dat je het overhemd van je partner strijkt, moet je het gelijk slecht doen, dan vraagt hij het je nooit meer.”

Geen tv in de slaapkamer

„Geen televisie in de slaapkamer en ga nooit slapen met ruzie.”

„Zorg dat je de sportkalender uit je hoofd kent, dat is handig met plannen. En blijf genoeg champagne drinken!”

„Na 25 jaar huwelijk wil ik graag het volgende met je delen: net zoals in het vliegtuig, heb je ook in je relatie weleens last van turbulentie. Juist op die momenten moet je jezelf herinneren waarom je ooit in het huwelijksbootje bent gestapt, waarom heb je ooit voor elkaar gekozen?”

„Blijf met elkaar praten, zoek niet naar perfectie en spreek altijd je waardering uit.”

„Gun elkaar alles en heb geduld!”

„Boek genoeg nachtjes weg samen en zorg dat je vaak genoeg op date gaat.”

