Mensen met déze karaktereigenschap blijken meer te kunnen genieten van seks

Hoeveel je kunt genieten van seks, blijkt niet alleen afhankelijk te zijn van je bedpartner. Als we onderzoekers moeten geloven, speelt je karakter ook een belangrijke rol en dan is met name één specifieke eigenschap belangrijk.

Mensen met een hoge emotionele intelligentie, ook wel bekend als ‘EQ’, blijken namelijk meer in staat te zijn om te genieten van seks, zo blijkt uit een onderzoek van de universiteit van Bologna. Volgens de onderzoekers zou dit kunnen liggen aan het feit dat mensen met een hoog EQ zich meer op hun gemak voelen bij intimiteit en het hebben van een hechte band met iemand.

Verband tussen karaktereigenschap en seks

Voor het onderzoek werden gegevens verzameld van 864 mensen die op dat moment een relatie hadden of aan het daten waren. De deelnemers werd gevraagd om een reeks psychologische testen te doen, waarbij onder andere emotionele intelligentie, hechtingsangst en vermijding en de mate waarin iemand zich comfortabel voelt bij aanrakingen werden gemeten.

Uit een analyse bleek dat hogere niveaus van emotionele intelligentie verband hielden met meer seksuele bevrediging. De onderzoekers ontdekten dat dit vooral kwam doordat mensen met een hoog EQ een hogere tolerantie hebben voor emotionele en fysieke intimiteit en ook minder angst ervaren.

Meer waardering voor het lichaam

En dat is niet alles: mensen met een hoog EQ blijken over het algemeen ook meer waardering te hebben voor het lichaam en vertonen ook minder problematisch seksueel gedrag. Ook dit staat weer in verband met de kwaliteit van hun seksleven. Voor mensen die geen hoog EQ hebben is er echter goed nieuws: volgens de onderzoekers kun je jezelf deze eigenschap in bepaalde mate ook zelf aanleren door mindfulness te beoefenen.

Jezelf een hoog EQ aanleren

„Het is belangrijk dat je eerst leert hoe je met stress om kunt gaan, zodat je je prettiger voelt bij het opnieuw contact maken met sterke of onaangename emoties en het veranderen van de manier waarop je je gevoelens ervaart en erop reageert”, zo vertelt één van de onderzoekers. „Om emotionele intelligentie te ontwikkelen en op emotioneel val ‘gezond’ te worden, moet je weer verbinding maken met je kernemoties, ze accepteren en je er prettig bij voelen. Je kunt dit bereiken door middel van mindfulness.’ Hij voegt daaraan toe: ‘Word je bewust van hoe effectief je non-verbale communicatie gebruikt. Het emotionele deel van je hersenen staat altijd aan, en zelfs als je de berichten ervan negeert, doen andere dat niet.”

