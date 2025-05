Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Liefde door de ogen van echtscheidingsadvocaat Lisa: ‘Zonder het vak was ik allang gescheiden’

Liefde, relatie, exen en scheiden houden veel mensen dagelijks bezig. Je raakt verliefd, krijgt een relatie, trouwt, en soms loopt het anders: volgens het CBS eindigden in 2024 maar liefst 24.687 huwelijken in een scheiding.

Bij een echtscheiding spelen verschillende professionals een rol, zoals mediators en echtscheidingsadvocaten. Zij komen dagelijks in aanraking met de negatieve kant van de liefde, dat is immers hun werk. Echter kan dit ook moeilijkheden met zich meebrengen, zoals het aantasten van de perceptie van liefde. Familierechtadvocaat en echtscheidingsmediator Lisa (om privacyredenen niet haar echte naam) en LawCare-hulplijnbemanner Margot van Olden delen met Metro hun ervaringen van hun privéleven en het vak.

‘Geen enkele scheiding meer, ik word advocaat’

„Mijn ouders zijn toen ik 12 jaar oud was gescheiden en dit ging op een manier die voor geen enkel kind goed zou zijn. ‘Ik zorg ervoor dat niemand in Nederland meer gaat scheiden, ik word advocaat!’, zei ik nadat mijn ouders uit elkaar waren”, vertelt Lisa. „Natuurlijk denk ik daar nu anders over en is dat niet zo makkelijk. Als kind kijk je heel erg anders naar een scheiding en denk je dat je het gemakkelijk op kan lossen voor een koppel, maar het is veel gecompliceerder dan dat.”

Lisa is sinds 2001 een beëdigd familierechtadvocaat en woont al sinds haar 18e levensjaar samen met haar partner. „In 2002 ben ik samen met mijn partner getrouwd en we hebben twee kinderen en een hond. Mijn man weet dus eigenlijk niet beter dan dat ik als familierechtadvocaat en echtscheidingsmediator werk, maar dit is niet altijd even makkelijk geweest. Er zijn tijden geweest dat ik het werk te veel mee naar huis nam”, vertelt Lisa. „Een echte burn-out heb ik nooit gehad, maar ik heb er zeker wel tegenaan gezeten. Op een gegeven moment werden mijn werkdagen veel langer en was ik zelfs in het weekend nog aan het werk. Bij dit vak sta je continu onder een tijdsdruk vanuit de rechtbank en heb kasten vol dossiers, die ook je aandacht trekken. Het gaf mij enorm veel stress, waardoor ik thuis een veel korter lontje kreeg.”

Vechten voor je huwelijk

In 2024 zijn er, volgens het CBS, in Nederland totaal 92.686 huwelijken en geregistreerde partnerschappen gesloten. Zoals eerder vermeld waren er in datzelfde jaar 24.687 huwelijken geëindigd in een scheiding. „Ik vind dat tegenwoordig mensen heel erg snel scheiden. In sommige gevallen is een scheiding daadwerkelijk beter, maar je moet goed onthouden dat een echtscheiding alleen maar verliezers heeft. Of je de zaak nou wint of niet”, vertelt Lisa. „Een scheiding brengt veel ellende en werk met zich mee en sommigen mensen schatten dat verkeerd in. Als familierechtadvocaat of echtscheidingsmediator denk je toch tien keer langer na om daadwerkelijk te scheiden, dan een gemiddeld persoon.”

Doordat ik weet dat een echtscheiding alleen maar verliezers heeft en het eigenlijk niet echt je problemen oplost, kies ik er toch voor om ervoor te blijven vechten.

Een relatie kent diepte- en hoogtepunten, maar het is niet altijd even makkelijk om sterker uit de diepe dalen te komen. „Als ik voor mezelf spreek – want van mijn man weet ik het niet- kan ik zeker zeggen dat ik op bepaalde momenten het gevoel had dat ik wilde scheiden. En als het niet aan mijn werk had gelegen, was ik in alle eerlijkheid al gescheiden. Maar doordat ik weet dat een echtscheiding alleen maar verliezers heeft en het eigenlijk niet echt je problemen oplost, kies ik er toch voor om ervoor te blijven vechten. Het heeft ook met mijn verleden te maken, maar mijn vak heeft me wel de kracht gegeven om extra hard te werken voor mijn huwelijk. Je leert door het vak ook meer je eigen relatie waarderen, omdat je ziet dat het ook heel anders kan en je het eigenlijk nog niet zo slecht hebt. Een huwelijk is nou eenmaal niet makkelijk en ook al zijn we op sommige vlakken heel verschillend, stiekem zou ik het niet anders willen.”

Scheiding, verloren kinderen en een advocaat met kleurplaat

De taak van een echtscheidingsmediator is onder andere als een objectieve en neutrale partij tussen twee mensen staan. Je treedt op als bemiddelaar die helpt bij het oplossen van conflicten en het vinden van gezamenlijke afspraken zonder partij te kiezen, dit vergt veel inlevingsvermogen en geduld. „Het beroep, als in de stressvolle zaken en lange dagen, heeft zeker wel effect op mijn eigen relatie gehad. We kregen meer ruzie en ik was heel erg prikkelbaar. De spanning is op dat moment zeker wel voelbaar”, legt Lisa uit. „Het is lastig om privé en werk gescheiden te houden en ik denk dat iedere advocaat daar last van heeft. Ik ben een echte binnenvetter en zeg niet zo snel dat ik ergens meezit. Ik ben dan meer iemand die in een hoekje gaat zitten chagrijnen en mijn mond dicht houdt, dan het uit te spreken naar mijn partner. Of dat nou echt een goede oplossing is, is iets anders.”

‘Na scheiding een 15-jarig kind op straat’

Een familierechtadvocaat werkt met verschillende soorten zaken, de een is een vechtscheiding en de ander gaat over gezag en ouderlijkrecht. Lisa blikt terug op een zaak die haar altijd is bijgebleven: „Toentertijd stond ik de moeder van een 15-jarige jongen bij, die onder toezicht werd gesteld. De vader van het kind hitste het kind op tegen zijn ex-vrouw, aldus de moeder van het kind. En de jongen werd erg opstandig en gebruikte tevens geweld tegen de moeder, waarna de moeder heeft besloten dat het kind bij zijn vader moest wonen. De vader zei in eerste instantie dat de deur altijd voor hem openstond, maar uiteindelijk was dat niet het geval en stond het 15-jarige kind op straat.”

De advocaat van de wederpartij was bloemetjes aan het tekenen tijdens de rechtszaak.

„Het was een zaak waar ik slapeloze nachten van had. En de klap op de vuurpijl: de advocaat van de wederpartij was bloemetjes aan het tekenen tijdens de rechtszaak. Het boeide die advocaat totaal niet. Ik was zo ontdaan en moest toen mijn verhaal vertellen en de tranen liepen gewoon over mijn wangen. Het is een zaak die mij niet in de koude kleren is gaan zitten.” Lisa ziet vaak patronen bij cliënten die schadelijk zijn voor relaties of het welzijn van de kinderen. „Door mijn werk ben ik alerter op problemen in mijn eigen relatie. Je herkent patronen en dat maakt je soms ook wat angstig, omdat je weet hoe het af kan lopen.”

LawCare-Hulplijn

De LawCare-hulplijn biedt vertrouwelijke ondersteuning voor advocaten die worstelen met stress, mentale gezondheid of werkgerelateerde problemen. „Cliënten eisen heel erg veel van advocaten en tegelijkertijd ontmoet je ook veel weerstand en grimmigheid”, legt Margot van Olden van LawCare uit. „Je bent als advocaat niet alleen een jurist, maar ook ondernemer en belangenbehartiger. Het is echter belangrijk om je grenzen aan te geven en te bewaken. De problemen van jouw cliënten moeten geen impact hebben op je eigen leven.”

Het moment dat je het niet naast je neerlegt is er een grote kans dat je na een langere periode een burn-out krijgt. Een onderzoek van Bloomberg Law uit 2023 onderzocht de werkervaringen van vrouwelijke advocaten in vergelijking met hun mannelijk collega’s. Het onderzoek wees uit dat 56 procent van de vrouwelijke advocaten burn-out klachten ervaart. En dat terwijl het gemiddelde van het aantal werknemers met burn-out klachten in Nederland op 20 procent ligt (Empowr, 2024). Uit een onderzoek van BNR Nieuwsradio uit 2023 bleek dat 34,3 procent van de advocaten een werkweek van 60 tot 70 uur heeft en voor 20,4 procent was dit zelfs 70 tot 80 uur per week. „Wij bij LawCare begeleiden de advocaten en zetten ons in voor een betere werk- en privébalans. Het initiatief ligt echter wel bij de advocaten en dat is voor velen nog een grote stap om te zetten”, sluit Van Olden af.

Praten over scheiden, maar zelf geen praters

„Advocaten zijn geen praters. We kunnen heel goed over andermans problemen praten en een oplossing vinden, maar als het over onszelf gaat dan klappen we dicht. Het is ook lastig om je problemen te uiten naar een andere advocaat, want het kan best zijn dat je een week later tegenover die persoon staat in de rechtbank. Dan kan het zomaar tegen je gebruikt worden”, legt Lisa uit.

„Daarnaast leggen we een bepaalde druk op onszelf. Veel advocaten beschouwen privéproblemen als een zwakte, terwijl we dat bij anderen niet zo zien. Wat we bij een ander begrijpen en accepteren, vinden we bij onszelf moeilijker te erkennen. Advocaten moeten leren dat zelfzorg geen zwakte is. Het op tijd zoeken van hulp voorkomt dat je opbrandt en je uiteindelijk beter voor je cliënten kunt zorgen. Je bent ook maar een mens en die hebben nou eenmaal problemen waarover gepraat mag worden.”

