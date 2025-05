Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hoe ga je om met volwassen kinderen die een kant kiezen na de scheiding van hun ouders?

Ouders die gaan scheiden? Hoewel de relatie stopt, blijf je altijd samen ouders voor jullie kroost. Maar als kinderen volwassen zijn, en ze hun eigen keuzes maken, kan het zijn dat een van de ouders het onderspit delft en de kinderen ‘een kant kiezen’. Een psycholoog deelt daar zijn visie en advies over.

Scheidingen zijn geen leuke gebeurtenissen in een mensenleven. En al helemaal niet als er kinderen in het spel zijn. Eerder sprak Metro met scheidingsadvocaten die vertelden over hun ervaringen en hun kijk op relaties. En kindertherapeut Marsha Pinedo vertelde hoe je als ouders het ‘beste scheidt’ voor de kinderen.

Kinderen die afstand nemen van ouder na scheiding

Het kan zijn dat de scheiding op een volwassen en respectvolle manier verliep, maar de volwassen kinderen een van de ouders afstoten en helemaal niet willen zien.

Joshua Coleman is klinisch psycholoog en beaamt tegen The Washington Post dat volwassen kinderen zichzelf kunnen distantiëren bij scheidingen. „De redenen daartoe verschillen en kunnen complex of niet altijd even duidelijk zijn.”

Psycholoog benadrukt rol van ouders

Hoewel je als ouder het beste met iedereen voor kunt hebben, ook met een ex-partner, benadrukt de psycholoog dat gescheiden partners ook hun eigen rol onder de loep moeten nemen. „De grens tussen wat je voor je ex voelt en wat echt het beste is voor je kinderen, vervaagt gemakkelijk. Soms denken we dat we hun grenzen respecteren, terwijl we in werkelijkheid onbewust voldoening kunnen voelen in het feit dat we de ‘gekozen’ ouder zijn. Dat maakt je geen slecht mens – het maakt je menselijk. Maar het is belangrijk om je bewust te worden van die emotionele dwarsstromen.”

Het kan volgens Coleman zijn dat kinderen het gevoel hebben dat zij een kant moeten kiezen en daarom afstand houden van een ouder. „Dat kunnen ze bewust of onbewust doen, als gebaar van zorg en aandacht.” Volgens de psycholoog kunnen opmerkingen, uit het verleden of heden, blijven hangen bij kinderen. Ook als je ze als ouder niet direct tegen hen uitsprak. Is dat het geval? „Laat ze dan weten dat ze jouw pijn niet hoeven te dragen of loyaliteit hoeven te tonen door zich van de ander af te keren. Kinderen vergeten niet snel wat er over de andere ouder is gezegd. Negatieve, vijandige of kritische dingen kunnen blijven hangen.”

Werkende ouders

Hij vervolgt: „Volwassen kinderen geven bijvoorbeeld soms de werkende ouder de schuld dat hij of zij minder aanwezig is, zonder de offers te erkennen die hij of zij heeft gebracht om voor het gezin te zorgen”, aldus Coleman. In nog veel gezinssituaties is dat de vader van het gezin. Volgens Coleman moeten ouders ook elkaars bijdragen erkennen en benoemen. Eerder bleek uit onderzoek dat de emotionele band tussen vader en volwassen kinderen na een zogenoemde ‘grijze scheiding’ vaak afneemt.

Overigens benadrukt de psycholoog dat er ook situaties zijn waarin kinderen emotioneel in gevaar kunnen zijn door contact met een ouder te onderhouden. Dan geldt er een andere aanpak. „Maar als de andere ouder gebrekkig is in plaats van schadelijk, kunnen relaties ook na een scheiding nog ontwikkelen en helen.”

‘Moet over kinderen gaan’

Coleman benoemt dat het raadzaam is om de reden achter de afstandelijkheid van de kinderen te begrijpen. „Die bevestiging kan de deur openen naar een opener gesprek. Weersta tegelijkertijd de drang om het al te hartstochtelijk eens te zijn met hun klachten over de andere ouder, als ze die van jou als partner weerspiegelen. Het gesprek zou meer over hen dan over jou moeten gaan.”

Ouders kunnen na een scheiding te veel met kinderen delen. Vooral over pijnlijke of persoonlijke zaken, zoals ontrouw, gekwetste gevoelens of boosheid. Maar het kan volgens de psycholoog helpen om die dingen later opnieuw te benoemen. „Bijvoorbeeld: ‘Ik heb dingen gezegd die ik niet had moeten zeggen, en ik heb er spijt van dat ik je in die situatie heb gebracht’.” Volgens deze kinderpsycholoog is het überhaupt belangrijk om als ouder ‘sorry’ te kunnen zeggen tegen kinderen.

Beide ouders betrokken na scheiding

Ook moedigt Coleman aan met respect en empathie met je ex te communiceren. „Ook als je gelooft dat jouw ex een rol speelt in de afstand die jouw kinderen nemen.” Dwingen of druk uitoefenen is volgens de psycholoog niet de bedoeling en je hoeft ook niet de verantwoordelijkheid van jouw ex-partner te dragen. Maar met compassie communiceren naar kinderen en ex-partner, eventueel met behulp van een familietherapeut, kan helpen.

Coleman benoemt ook dat je jezelf moet afvragen of je je kinderen beschermt of wellicht handelt vanuit overgebleven pijn uit de relatie. „Volwassen kinderen hebben er nog steeds baat bij dat beide ouders betrokken zijn, vooral wanneer die ouders zich met hem kunnen bezighouden zonder het verleden in elke interactie te betrekken.”

Hoewel de scheiding de relatie beëindigt, blijf je samen ouders. „We kunnen een voorbeeld zijn van helderheid, medeleven en verantwoordelijkheid. We vinden misschien dat een ex dat niet verdient. Maar we zijn het onze kinderen wel verplicht om het te proberen.”

Vorige Volgende

Reacties