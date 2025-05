Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Je partner is niet áltijd ook je beste vriend, zo blijkt uit nieuw onderzoek

Je partner is de liefde van je leven, toch? Maar betekent dat ook automatisch dat hij of zij je beste vriend is?

Nee, niet per se, blijkt uit nieuw onderzoek gepubliceerd in het Journal of Social and Personal Relationships.

Uit een steekproef onder Amerikaanse volwassenen blijkt dat slechts 14 procent hun romantische partner ook als ‘beste vriend’ beschouwt. Opvallend: wie zijn partner wél zo ziet, voelt zich vaker minder eenzaam. Maar wie een beste vriend buiten de relatie heeft, ervaart juist meer sociale steun.

Onderzoek naar combineren vriendschap en romantiek

Het onderzoek keek naar hoe mensen vriendschap en romantiek combineren. Volgens de onderzoekers varen we allemaal door het leven met een sociaal ‘konvooi’, ofwel een groep mensen die ons steunen. De vraag is: wie krijgt daarin welke rol?

Deelnemers mochten tot zeven vrienden noemen, zonder aanwijzingen of hun partner daarbij hoorde. Opvallend genoeg noemde slechts iets meer dan een derde hun partner als vriend. En slechts 14,4 procent bestempelde die partner ook als beste vriend.

Je partner je beste vriend, of toch niet?

Een kwart van de deelnemers noemde trouwens meerdere mensen hun ‘beste vriend’. „Het idee dat je er maar één mag hebben, leeft vooral cultureel”, zegt hoofdauteur Natalie Pennington. „In de praktijk blijkt dat veel mensen die grens niet trekken.”

Ze verwachtte overigens dat meer mensen hun partner als beste vriend zouden aanduiden. „In eerdere studies kwam dat vaker voor. Misschien dachten mensen dat ze hun partner hier niet mochten noemen, omdat de focus op vriendschap lag.”

Ouderen en mensen met een lager inkomen

Vooral ouderen en mensen met lagere inkomens zien hun partner vaker als beste vriend. Opmerkelijk genoeg doen mensen met een hoger inkomen of getrouwde koppels dat juist minder vaak.

Toch geldt: wie zijn partner als beste vriend ziet, voelt doorgaans meer verbondenheid en brengt meer tijd met diegene door. Maar als iemand de partner al als ‘vriend’ benoemt, maakt het label ‘beste vriend’ weinig verschil voor de ervaren kwaliteit van de relatie.

Meer gezelschap in het dagelijks leven

Wat blijkt? Mensen die hun partner als beste vriend zien, hebben meer gezelschap in het dagelijks leven. Maar mensen met een aparte beste vriend buiten hun relatie voelen zich sterker ondersteund. Simpel gezegd: het is fijn om iemand te hebben met wie je je leven deelt, maar nog fijner om ook iemand te hebben bij wie je je hart kunt luchten.

Sociaal-economische factoren spelen hierbij ook een rol. Lagere inkomensgroepen leunen vaker op hun partner voor emotionele steun, mogelijk omdat ze minder andere steunbronnen hebben. Hogere inkomens hebben vaak een breder netwerk om op terug te vallen.

Investeren in verschillende relaties

Volgens Pennington toont het onderzoek vooral hoe belangrijk het is om te investeren in verschillende relaties. „Of het nu je partner, een vriend of familielid is – de mensen die er echt toe doen, helpen je door moeilijke tijden en vieren je successen met je mee.”

