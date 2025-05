Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Het Dilemma: ‘Vraag ik mijn huisgenoot mee op date, of houd ik de sfeer veilig?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week Joachim (23), die al maanden vlinders in zijn buik heeft voor zijn huisgenoot Emma, maar bang is dat een afwijzing de sfeer verpest.

„Ik woon nu ruim anderhalf jaar in een studentenhuis met vijf anderen. Het is altijd gezellig in huis. We eten bijna iedere avond samen, gaan vaak stappen en chillen bij elkaar op de kamer. Niets mis mee. Maar… er is dus Emma. Zij woont een kamer naast mij en ik denk dat ik verliefd ben.

Misschien voelt ze hetzelfde en groeit er iets moois uit. Maar stel dat ze ‘nee’ zegt?

Het is niet in één keer gebeurd, maar echt langzaamaan gegroeid. Ze is slim, grappig, lief voor iedereen in huis en ik betrap mezelf er steeds vaker op dat ik hoop dat ze thuis is, als ik van de uni kom. We hebben goede gesprekken in de keuken, delen dezelfde muzieksmaak. Ik weet dat het nergens op slaat, maar ik zou zweren dat ik haar soms naar mij zie kijken, zoals ik naar haar kijk.

Dilemma: kans grijpen of het laten bij wat het is?

Nu zit ik dus met een dilemma. Moet ik haar mee uit vragen? Gewoon voor een drankje of een avondje naar de film? Misschien voelt ze hetzelfde en groeit er iets moois uit. Maar stel dat ze ‘nee’ zegt? Of erger: dat het daarna ongemakkelijk wordt in huis. Dat ze me gaat ontwijken, of dat het hele huis er lucht van krijgt en het onderwerp van grapjes wordt.

Ik wil haar niet onder druk zetten en ik wil ook geen fijne huisvibe verpesten. Maar ik wil óók niet nog maanden doen alsof ik gewoon een huisgenoot ben, terwijl ik ondertussen steeds meer hoop op iets wat er misschien nooit komt. Of erger: wat als ze ineens een ander ontmoet? Dan moet ik daar tegenaan kijken, in mijn eigen huis, terwijl niemand van mijn gevoelens weet.

Wat te doen?

Wat zouden jullie doen? Is het het waard om het risico te nemen, of kan ik haar beter uit mijn hoofd proberen te zetten en de rust bewaren?”

Wat vind jij dat Joachim moet doen? Reageer hieronder, op onze Facebook-pagina of via Instagram! De reacties worden dan volgende week gepubliceerd.

Het dilemma van vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Lisette (34), die zich afvraagt of ze haar overtuiging in monogamie moet loslaten om haar relatie met haar non-monogame partner een toekomst te geven.

Joke is stellig: „Nooit over je eigen grenzen gaan, voor niemand. Blijf trouw aan jezelf.”

Daar is Nancy het helemaal mee eens. ,,Nooit maar dan ook nooit jezelf en je waardes opzij zetten om een ander gelukkig te maken! Gaat nooit werken. Dan is loslaten het beste, jullie verdienen beiden wat jullie nodig hebben, en dat is helaas niet elkaar”, schrijft ze.

Iwan trekt een vergelijking met voetbal. ,,Tussentijdse contractbesprekingen zijn in een goed huwelijk niet ongebruikelijk. Een transfer is niet altijd nodig, soms kan een tijdelijke uitleen ook al heilzaam werken. Beter dan op de bank blijven zitten.”

Lara meent uit eigen ervaring te weten dat het niet werkt. ,,Het geeft altijd bij een van beide partners ongemak of scheve ogen. Want loyaliteit en trouw hebben een andere definitie. Hoe goed je ook communiceert of ruimte maakt.”

