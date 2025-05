Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ex-treem gênant: ‘Hij vertelde zijn moeder alles en belde haar altijd voor goedkeuring’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Iris (28) vertelt over haar ex Tim, die zijn moeder alles vertelde en haar voor alles om goedkeuring vroeg. „Het werd steeds duidelijker dat hij niet zonder haar advies kon leven.”

Iris (28): „Toen ik Tim leerde kennen, had ik geen idee dat zijn relatie met zijn moeder zo extreem zou zijn. In de eerste maanden van onze relatie viel het me ook niet zo op. Hij maakte weleens een opmerking dat hij zijn moeder geregeld sprak en haar weleens om advies vroeg, maar dat leek me op dat moment niet zo vreemd. De echte verrassing kwam pas toen ik zijn ouders voor het eerst ontmoette.

De eerste ontmoeting

Het was een zonnige zondagmiddag en we gingen naar zijn ouders voor een etentje. Ik was best zenuwachtig, maar Tim stelde me gerust. Alles ging goed totdat zijn moeder, toen we over van alles en nog wat aan het praten waren, op een gegeven moment zei: ‘Ja, Tim heeft het me allemaal al verteld. Ik weet alles over je.’ Ik was even stil, want ik vond het een vreemde opmerking.

Toen Tim even later zijn vader in de schuur ging helpen, vroeg zijn moeder me naar wat persoonlijke dingen. Ze had het over dingen die ik Tim in vertrouwen had gezegd. Ik schrok ervan, Tim had haar blijkbaar echt alles over mij verteld. Inclusief een aantal persoonlijke dingen die tussen ons moesten blijven. Van dingen over mijn familie tot mijn darmproblemen: ze wist het allemaal. Toen ik op de terugweg hierover een opmerking naar Tim maakte, wuifde hij het weg. Ze hadden gewoon goed contact, meer niet. Ik besloot het maar te laten gaan, ik had geen zin in ruzie.

Belde haar voor alles

Gelukkig zat het, op die actie na, verder nog helemaal goed tussen ons. We waren daarom steeds vaker samen in zijn of mijn appartement. Omdat we steeds meer tijd samen doorbrachten, merkte ik ook dat hij zijn moeder echt vaak belde. Hij liep altijd naar een andere ruimte, maar toch hoorde ik alsnog hoe hij haar om advies vroeg. Of hij die een blauwe of groene trui moest dragen bij die beige broek of hoe hij het beste rijst kon koken.

Een tijdje daarna wilden we graag op vakantie. Ook toen belde hij haar om te vragen waar we het beste naartoe op vakantie konden en zelfs welk hotel we moesten kiezen. Hij belde haar voor werkelijk alles en ik merkte dat ik het steeds moeilijker begon te vinden.

Bevestiging voor elke keuze

Een aantal dagen later hadden we afgesproken om die avond onze vakantie te boeken. Het zou Spanje worden, met een leuk hotel aan het strand. Net voordat ik op ‘boeken’ wilde drukken, zei Tim opeens dat hij toch nog even met zijn moeder wilde bellen. Ik vond het erg vervelend.

Het leek niet eens meer te gaan om het vinden van een goed hotel voor ons, maar om de bevestiging van haar dat het wel de juiste keuze was. De druppel was voor mij het moment dat zijn moeder zei dat het misschien beter was om een hotel in een minder grote stad te kiezen. Ik trok het niet meer.

Bijrol in eigen relatie

Het was een opeenstapeling van alles: van het restaurant waar we gingen eten tot welke film we zouden kijken: Tim vroeg haar altijd om advies. ‘Mam, denk je dat dit restaurant wel goed is?’ ‘Mam, ik wil kippensoep maken. Heb jij een recept?’ Het werd steeds duidelijker dat hij niet zonder haar advies kon leven. Het voelde alsof ik meer en meer een bijrol had in mijn eigen relatie en mijn mening er niet toe deed.

Toen ik hem hier uiteindelijk mee confronteerde, keek hij me verrast aan. ‘Wat is er zo erg aan?’ vroeg hij. ‘Mijn moeder weet gewoon veel en weet wat goed voor me is. Ze wil me alleen maar helpen.’ Maar ik had het gevoel dat hij niet eens meer zelfstandig kon denken, alsof zijn moeder altijd tussen ons in stond.

Geen toekomst

Niet lang daarna wist ik zeker dat dit niet meer ging werken. Elke keer als we samen waren, was er altijd die derde persoon die de eindbeslissing leek te nemen. Dit was niet wat ik in een relatie zocht. Ik wilde geen relatie waarin een moeder de controle had over elke keuze. Het was niet makkelijk, maar ik besloot de relatie te beëindigen. Hij begreep het niet helemaal, maar voor mij was het duidelijk: dit moest stoppen en snel ook.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

