Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ex-treem gênant: ‘Na de derde date vroeg hij al om mijn huissleutel’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Iris (31), die vertelt over Lucas, die na de derde date al om haar huissleutel vroeg. „Hij zei dat hij het begreep, maar ik zag aan alles dat dat helemaal niet het geval was.”

Iris (31): „Lucas was op het eerste gezicht het type man waar ik altijd naar op zoek was: charmant, goed gekleed en vol zelfvertrouwen. We leerden elkaar via een gezamenlijke vriend kennen en klikten vanaf het begin. De eerste date was erg gezellig. Na een leuke avond dacht ik dat dit best weleens serieus zou kunnen worden, maar toen wist ik nog niet hoe hij ook kon zijn.

Huissleutel

Na onze derde date, een gezellige avond waarop we een film keken en pizza bestelden, vroeg Lucas opeens: ‘Iris, zou je me een huissleutel willen geven?’ Hij zei het zo nonchalant, alsof hij me vroeg om even een drankje uit de koelkast te pakken. Ik wist niet wat ik hoorde. Ik vroeg hem waarom hij al na drie dates mijn huissleutel zou willen hebben.

Lucas reageerde verbaasd. ‘Nou, het zou handig zijn als ik je een keer wil verrassen met iets, of je moet ergens naartoe en ik wil je iets brengen, dan is het gewoon makkelijk’, zei hij. ‘Je weet maar nooit. Ik wil in ieder geval altijd voor je klaarstaan.’ Hij zei het zo overtuigend, alsof het de normaalste zaak van de wereld was om daar na drie dates al om te vragen.

Nog niet klaar voor

Het voelde vreemd, heel vreemd. Ik vond hem leuk, maar het ging allemaal veel te snel. We hadden pas drie keer een leuke avond samen gehad. Toen ik hem vriendelijk, maar duidelijk, vertelde dat ik daar nog niet klaar voor was, leek hij teleurgesteld. ‘Geen probleem, het is alleen wel jammer. Ik dacht dat we al verder zouden zijn, qua vertrouwen ook’, zei hij toen.

Ik probeerde het gesprek af te wimpelen en zei dat ik het fijn vond dat hij zo betrokken was, maar dat ik het liever langzaamaan wilde doen. Hij zei dat hij het begreep, maar ik zag aan alles dat dat niet het geval was.

Weer vragen om de huissleutel

De dagen daarna hadden we iets minder contact. Ik merkte dat ik wat ruimte nodig had. De keren dat we contact hadden, had hij het steeds over onze toekomst samen. Hij had het over dingen waarvan ik dacht: dat bespreek je pas als je langer samen bent, niet na drie dates. Ook vroeg hij wéér om mijn huissleutel. Ik moest niet zo kinderachtig doen volgens hem. Hij was toch te vertrouwen?

Toen ik het weer weigerde, werd hij zelfs een beetje gefrustreerd. Ik merkte het aan alles. Hij gaf mij en mijn grenzen ook niet de ruimte. Ik begon sterk te twijfelen of dit wel een start was van een gezonde relatie. Toen ik hem dat vertelde, bood hij zijn excuses aan en zei hij dat hij het zou laten rusten.

Verschillende verwachtingen

Het weekend erna gingen we op onze vierde date. Ik wilde het nog een laatste kans geven. Tijdens het eten, voelde ik aan alles dat ik geen toekomst in ons zag. Net voordat ik hem dat wilde vertellen, vroeg hij wéér om mijn huissleutel. Waarom was die huissleutel van mij toch zo belangrijk voor hem? De manier waarop hij dingen probeerde te versnellen, maakte me zelfs een beetje bang. Ik vond het maar eng. Hoe vaak moest ik nog nee zeggen? Weer zei ik: ‘Lucas, ik ben niet klaar voor zo’n stap. Het voelt allemaal niet goed.’ Weer zei hij dat hij het begreep, maar dat hij het wel ‘jammer vond’ dat we blijkbaar niet op dezelfde golflengte zaten.

En inderdaad, dat zaten we niet. Hij had namelijk totaal geen respect voor mij en mijn grenzen. Ik besloot het gesprek te beëindigen en vertelde hem dat onze verwachtingen van de relatie te veel van elkaar verschilden. Hij was verbaasd, maar ik voelde dat ik geen andere keuze had. Dit moest stoppen. En snel ook.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Ook jouw verhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Reacties