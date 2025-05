Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit is waarom vrouwen vaak voor een oudere partner kiezen

Relaties waarin de man aanzienlijk ouder is dan de vrouw blijven opvallen, zeker als het verschil meer dan tien of zelfs twintig jaar bedraagt. Voor buitenstaanders is de verleiding groot om een oordeel te vellen wanneer een vrouw een oudere partner heeft: gaat het hier om liefde of om zekerheid? Om bewondering of afhankelijkheid?

Nieuw psychologisch onderzoek laat zien dat de werkelijkheid vaak complexer is. Niet alleen liggen stereotypen en sociale aannames aan de oppervlakte, ook blijkt dat zulke relaties minder eenduidig zijn dan vaak wordt gedacht en dat de oudere partner juist meer vruchten plukt in zo’n relatie.

Oordelen ontstaan snel

Volgens onderzoek van de Amerikaanse psychologen Brian Collisson en Luciana Ponce De Leon worden relaties met een groot leeftijdsverschil vaker als ongelijk of oneerlijk beoordeeld dan relaties tussen leeftijdsgenoten.

Een veelgehoord beeld is dat de jongere partner, vaak een vrouw, financieel of sociaal voordeel zoekt, terwijl de oudere partner, vaak een man, profiteert van uiterlijk, energie of jeugdigheid. Maar opvallend genoeg bleek uit het onderzoek dat de oudere partner juist vaker werd gezien als degene die het meeste uit de relatie haalt. Die bevinding zet het gangbare beeld enigszins op z’n kop.

Partner met andere levensfase

Vrouwen die een oudere partner kiezen, doen dat vaak vanuit een mix van biologische, psychologische en sociale motieven. Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen zich vaker aangetrokken voelen tot oudere mannen vanwege hun levenservaring, emotionele volwassenheid en financiële stabiliteit.

Evolutionair gezien speelt mee dat vrouwen, vanwege hun grotere investering in voortplanting, eerder kiezen voor een partner die zekerheid en bescherming kan bieden. In veel samenlevingen versterkt de traditionele rolverdeling dit patroon: mannen als kostwinner, vrouwen als zorgdrager. Toch is het geen universele regel. De voorkeuren verschillen per persoon, cultuur en levensfase, en laten zich niet zomaar vangen in één stereotype.

Opportunistische motieven

Toch wordt de intentie van jongere vrouwen in zulke relaties vaak kritisch bekeken. Uiterlijk, kleding en gedrag worden soms opgevat als aanwijzingen voor opportunistische motieven, terwijl die signalen weinig zeggen over wat zich werkelijk binnen de relatie afspeelt.

Volgens de onderzoekers is het belangrijker om te kijken naar hoe een relatie werkt, dan naar hoe die eruitziet. Familie, vrienden of collega’s kunnen vaak beter beoordelen of een relatie gezond is dan toevallige buitenstaanders.

Is er sprake van wederzijds respect, genegenheid en openheid, dan doet het leeftijdsverschil er in de praktijk vaak weinig toe. Maar als een van beide partners zich zichtbaar terugtrekt of zich anders gaat gedragen, bijvoorbeeld onderdaniger of juist dominanter, kan dat wijzen op een ongelijke dynamiek.

Oudere vs. jongere partner

Relaties met een leeftijdsverschil volgen volgens de onderzoekers vaak een ander ritme. Een oudere partner heeft misschien al een gezin gehad of staat op het punt met pensioen te gaan. Een jongere partner zit mogelijk midden in haar loopbaan of denkt nog niet aan kinderen.

Zolang beide partners zich daarvan bewust zijn en daar open over communiceren, kan zo’n relatie volgens de onderzoekers prima werken. Maar het vraagt wel om duidelijke verwachtingen en de bereidheid om verschillen te overbruggen, net als in iedere andere relatie.

