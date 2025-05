Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Het dilemma: ‘Moet ik ruimte maken voor een nieuwe liefde, of eerst loskomen van het oude?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week Eline (28), die merkt dat een oude liefde haar blik op een nieuwe verliefdheid moeilijk maakt.

„Ik ben al een tijdje aan het daten met een jongen die eigenlijk alles heeft waar ik ooit naar zocht. Hij is lief, stabiel, oprecht geïnteresseerd en we kunnen goed met elkaar praten. Onze dates zijn gezellig, hij doet moeite en ik voel me veilig bij hem. En tóch… blijft er iets wringen.

Want hoe fijn het ook voelt met hem, ik betrap mezelf erop dat ik hem steeds vergelijk met iemand anders: een man die ik vorig jaar leerde kennen. We zagen elkaar maar een paar keer, misschien vijf of zes dates in totaal, maar het was intens. Het klikte meteen – alles voelde vanzelfsprekend. De gesprekken, de aantrekkingskracht, het gevoel dat ik iemand had ontmoet die me écht zag.

En toen… ineens niets meer. Hij kapte het plotseling af. Geen grote ruzie, geen duidelijke reden, alleen een berichtje dat hij het ‘toch niet voelde zoals hij had gehoopt’. Dat was het. Ik voelde me overdonderd en achtergelaten met een gevoel dat veel groter was dan wat hij blijkbaar voelde.

Nieuwe liefde of oude wond?

Nu, een jaar later, zit ik met iemand tegenover me die wél moeite doet. Die blijft. En toch blijft die andere man rondspoken in mijn hoofd. Niet eens omdat ik hoop dat hij terugkomt, maar omdat ik het gevoel dat ik toen had, nergens meer heb ervaren. Het was vurig, allesverterend, filmisch bijna; en dit voelt… rustiger. Minder stormachtig.

En dus blijf ik twijfelen. Geef ik deze nieuwe jongen niet genoeg kans omdat ik nog vasthoud aan een ideaalbeeld van een liefde die misschien vooral in mijn hoofd groot is geworden? Of voel ik diep vanbinnen dat hij simpelweg niet de juiste is, en gebruik ik die oude verliefdheid als excuus om mezelf dat niet onder ogen te hoeven zien?

Ik wil eerlijk zijn tegenover hem én tegenover mezelf. Maar wanneer weet je of iets ‘goed genoeg’ is om in te investeren, of dat je alleen maar blijft vergelijken omdat je iets niet verwerkt hebt?

Wat zouden jullie doen? Geef ik dit ruimte en tijd, of moet ik eerst echt loslaten wat is geweest voor ik me opnieuw kan binden?”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

