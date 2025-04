Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Tevreden stellen hebben gemiddeld een keer per week seks, zo blijkt uit nieuw onderzoek

Stellen die tevreden zijn over hun relatie, hebben gemiddeld ongeveer één keer per week seks. Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat is gepubliceerd in het Journal of Family Psychology.

Onderzoekers analyseerden gegevens van ruim 2000 jonge stellen en ontdekten vier verschillende patronen in de combinatie van seksfrequentie en relatiegeluk.

De grootste groep, ongeveer 86 procent van de ondervraagden, gaf aan zowel gelukkig te zijn in de relatie als regelmatig seks te hebben. Dit ‘regelmatig’ was bij veel ongeveer wekelijks. „Stellen hoeven zich dus niet opgejaagd te voelen om meerdere keren per week seks te hebben,” concludeert onderzoeker Matt Johnson van de Universiteit van Alberta op basis van de resultaten. „Gemiddeld is één keer per week genoeg.”

Seks, communicatie en conflict

De wetenschappers baseerden hun bevindingen op gegevens uit het Duitse Familiepanel, een grootschalig onderzoek onder jonge stellen van 20 tot 39 jaar. De meeste deelnemers waren getrouwd of woonden samen en hadden gemiddeld al bijna tien jaar een relatie.

De stellen gaven informatie over hun seksleven en beoordeelden hun relatiegeluk op een schaal van 0 tot 10. Ook werd gekeken naar communicatie, betrokkenheid en hoeveel conflicten er voorkwamen.

Ongelukkig én weinig seks

Naast de grote groep gelukkige, seksueel actieve koppels, kwamen er drie kleinere groepen naar voren. Een kleine 4 procent van de stellen was zowel ongelukkig als weinig seksueel actief. Zij hadden vaker conflicten en deelden minder persoonlijke gedachten met elkaar.

Daarnaast waren er twee groepen waarbij de tevredenheid niet gelijk opging: in sommige relaties was de vrouw gelukkig en de man ontevreden, of andersom. Opvallend genoeg hadden ook deze stellen nog steeds regelmatig seks, gemiddeld twee tot drie keer per maand.

Seks is niet alles, maar meestal wel iets

Een opvallende uitkomst: echt gelukkige stellen die nauwelijks seks hadden, kwamen nauwelijks voor. Slechts 2,3 procent van de stellen gaf aan in de afgelopen drie maanden geen seks te hebben gehad, maar toch tevreden te zijn over hun relatie.

„Het idee dat veel gelukkige stellen seksloos zijn, klopt dus niet helemaal”, zegt Johnson. „Ze bestaan, maar zijn erg zeldzaam.”

