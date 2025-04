Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Slimme AI-glimlach maakt je aantrekkelijker op speeddates

Een echte klik op speeddates is soms dichterbij dan je denkt, of eigenlijk: dan je lacht. Onderzoekers ontdekten dat een subtiele, door AI versterkte glimlach je veel aantrekkelijker maakt op video.

Jep, zelfs zonder dat je het zelf doorhebt.

AI-filters

We kennen ze allemaal: filters die je huid gladder maken, je ogen groter, of je veranderen in een dansende aardappel. Grappig, maar ondertussen beïnvloeden die tech-trucjes ook serieus hoe we elkaar zien. „Wat digitale aanpassingen met ons hoofd doen, snappen we eigenlijk nog maar amper”, zegt Pablo Arias-Sarah, onderzoeker aan de Universiteit van Glasgow.

Timing van glimlachen cruciaal

Voor hun onderzoek lieten Arias-Sarah en zijn team 31 deelnemers speeddaten via video. In het experiment hadden 31 deelnemers vier minuten lang videogesprekken, waarin hun glimlachen subtiel werden aangepast: sommige glimlachen werden versterkt, andere juist verminderd. In sommige gevallen waren de glimlachen van beide deelnemers in lijn, in andere gevallen niet.

Timing bleek cruciaal. Wanneer beide deelnemers hun glimlach op hetzelfde moment zagen verbeteren, gaven ze in vragenlijsten achteraf aan dat ze elkaar aantrekkelijker vonden.

Aanpassingen niet altijd even duidelijk

Leuk, die flirterige AI-glimlach, maar het roept ook vragen op. In het experiment kregen de deelnemers achteraf keurig te horen dat hun lach was aangepast. Maar in het echte leven is zoiets lang niet altijd duidelijk. Arias-Sarah wil nu ook gaan onderzoeken wat er gebeurt als tech bijvoorbeeld je leeftijd of oogcontact verandert, niet alleen in de liefde, maar ook op de werkvloer.

Reacties