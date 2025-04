Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Psycholoog: zo kun je beter herkennen of een partner goed voor je is (en herken je een giftige partner)

We treffen het liefst een partner met wie we een liefdevolle en gezonde relatie kunnen opbouwen. Maar helaas lukt dat niet altijd. Maar wat een potentiële liefde zich aandient en je je afvraagt of hij of zij goed voor je is? Klinisch psycholoog David Wexler moedigt aan om wat voorwerk te doen.

Niet iedere relatie is rozengeur en maneschijn. Soms nemen relaties namelijk giftige vormen aan en blijkt dit alles niks met liefde te maken te hebben. Dat soort romances vermijd je liever, want giftige partners doen een mens weinig goeds.

Is potentiële partner goed voor je?

Psycholoog David Wexler moedigt mensen net zo zeer aan een gezonde liefde te vinden, zegt hij tegen Psychology Today. Maar om de giftige varianten uit de weg te gaan, moet jouw radar het wel doen. Oftewel: je moet signalen leren herkennen.

Wellicht begeef je je in het vrijgezellenbestaan of het date-leven en zie je een nieuwe relatie best zitten. Maar het kan ook zijn dat je al iemand op het oog hebt om een potentiële relatie mee te beginnen. Maar is deze persoon goed voor je?

Psycholoog over het herkennen van giftige partners

Ga je een huis kopen? Dan plan je een bezichtiging, laat je kenners naar het pand kijken en win je wellicht advies in bij een bouwkundig adviseur. Doe je een grote financiële aankoop, zoals een auto of technisch apparaat, dan lees je je in over het gebruik en de ervaringen van andere kopers. En als je een goed restaurant, nieuwe huisarts of loodgieter zoekt, lees je recensies of informeer je bij jouw omgeving.

Maar als het over potentiële liefdes gaat, kan het zijn dat we wat nalatig zijn in het voorwerk. Volgens Wexler zijn er namelijk op voorhand signalen of ‘rode vlaggen’ te herkennen. Waarbij hij ook benadrukt dat je nooit alles kunt voorzien of overal zeker van kunt zijn. „Sommige mensen die veel waarschuwingssignalen vertonen, kunnen prima partners zijn. Terwijl bij anderen niet te herkennen is dat zij zich wellicht op giftig terrein begeven.”

Voorwerk voor een relatie

Maar er zijn volgens de klinisch psycholoog wel richtlijnen die jouw radar kunnen verfijnen en de kans op succes vergroten. Volgens Wexler is de beste voorspeller van toekomstig gedrag: gedrag uit het verleden. Iemands verleden kan volgens Wexler meer zeggen over jullie toekomst. Daarnaast moedigt hij aan om verschillende ‘bronnen’ te raadplegen om te kunnen oordelen of een partner mogelijk wel of niet goed voor je is.

Leer rode vlaggen herkennen, welke rode vlaggen kunnen bij deze persoon een rol spelen? Vertrouw op je onderbuikgevoel en leer angst- en dwanggevoelens herkennen. Vraag de potentiële partner over houdingen en gedragingen uit het verleden. Raadpleeg social media-platformen die mogelijk informatie kunnen geven. Vraag feedback van je dierbaren, vrienden en familie. Dierbaren die jou goed kennen en jouw gedrag kunnen opmerken. Hoe reageert jouw potentiële partner op meningsverschillen? En hoe volwassen zijn die reacties?

De psycholoog benadrukt dat hij niemand wil afschrikken om een relatie te beginnen. Maar soms zijn we volgens hem nog geneigd om ongezond gedrag te ontkennen, minimaliseren of te rationaliseren. Een goede radar hebben, is volgens hem geen overbodige luxe.









