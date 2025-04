Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opgebiecht: ‘Toen ik mijn blind date zag, bedacht ik een smoesje om weer weg te gaan’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat ze liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Caroline (33) nam snel de benen toen ze haar blind date zag.

„Ik ben er helemáál niet van, blind dates. Ik vind het de meest ongemakkelijke en onnatuurlijke vorm van daten. Ik word ook altijd heel ongemakkelijk van die datingprogramma’s waar mensen elkaar voor het eerst ontmoeten. Omdat het van buitenaf al is bedacht dat het móet slagen of zo. En dat je dan wanhopig probeert een klik te voelen omdat je de hele avond nog met elkaar moet doorbrengen.

Perfect materiaal

Dus nee; mij maak je er niet blij mee. Maar mijn buurvrouw blééf aandringen. Dat zij en haar man een gescheiden vriend hadden die echt de moeite waard was. We zouden zo goed bij elkaar passen, vond ze. Hij hield immers ook van lekker eten en goeie films – perfect materiaal voor een avondje uit, volgens haar.

Ik deed het voor haar. En ergens dacht ik misschien ook wel mezelf het tegendeel te bewijzen. Dat een blinddate ook best leuk kan zijn. Al was ik er niet naarstig naar op zoek hoor, een partner – ik redde het prima alleen. Maar stel nou dat deze man de ware voor me was? Dan was dat mooi meegenomen.

Smoesje

Maar deze Gert-Jan was allesbehalve mijn soulmate en dat had ik al door vanaf de eerste minuut dat ik hem zag. Totáál niet mijn type qua uiterlijk. Maar goed, daar draait niet alles om, dus ik wilde hem nog een kans geven. Maar ook toen bleek dat mijn buurvrouw hem iets rooskleuriger had afgeschilderd dan hij was. Onder ‘lekker eten’ verstond hij de afhaalchinees en een broodje bal. Prima als je daarvan houdt, maar niet per se een verfijnde smaak, als je het mij vraagt. En dat hij de hele collectie van Die Hard bezat, vond ik ook niet per se een goede filmsmaak. Ik weet het, smaken verschillen, maar voor mij was het een afknapper.

We zaten toen nog aan de borrel en moesten nog eten. Na het eerste drankje wist ik: dit ga ik niet volhouden en ik vind het zonde van mijn tijd om hier nog de hele avond te zitten. Dus smoesde ik iets over een acute migraineaanval en vertrok ik met gierende banden. Ik zei dat ik nog wel zou bellen, maar ik heb alleen na afloop een appje gestuurd dat het er nu voor mij niet in zat, zonder verdere reden.

Opgebiecht: afknapper

Ik durfde niet eerlijk te zijn: dat ik in eerste instantie al afknapte op zijn uiterlijk. Dus heb ik ook niks over de ware reden gezegd tegen mijn buurvrouw. Ze bleef nog wel aandringen op een nieuwe date, maar ik hield voet bij stuk en zei ook tegen haar dat het er even niet in zat. Ik denk dat Gert-Jan wel heeft aangevoeld dat ik het maar niks vond, want van hem heb ik nooit meer wat gehoord. Maar de echte waarheid opbiechten, dat doe ik nog steeds niet.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

