Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Tussen Jiska en haar partner zit een groot leeftijdsverschil: ‘Hij is 64, ik ben 32 – dit is liefde zoals ik het nooit eerder heb gekend’

Een leeftijdsverschil binnen een relatie, je hoort er steeds vaker over. Jiska’s (32) relatie met Ruud (64) roept vragen en oordelen op. Maar voor haar draait het om iets veel diepers: geloof, vertrouwen en een onverwachte verbinding die haar leven veranderde.

Toen Jiska 30 was, begon ze een relatie met Ruud, een man van 62. „Ja, het is letterlijk het dubbele van mijn leeftijd”, lacht ze. „Dat zeggen mensen regelmatig, maar het zegt natuurlijk helemaal niks over wie wij zijn.”

Jiska kent Ruud al sinds haar kindertijd. „Ik speelde toen met zijn dochter Nadia, die tevens een maand ouder is dan ik. We woonden op hetzelfde dorp en ik kwam soms bij het gezin thuis over de vloer. Ruud was vooral de vader van een vriendin – maar voor mij was hij toen al enorm inspirerend. Hij was succesvol, eigenzinnig en vaak op reis voor zijn werk in de scheepvaart. Ik vond dat toen al zo ontzettend gaaf.”

Pas veel later, eind 2022, kruisten hun paden zich opnieuw. Jiska zat diep in de put: ze was ziek, zat zonder woning, en had geen inkomen. „Ik sliep overal en nergens, had geen vast dak boven mijn hoofd en liep dagelijks vast in een bureaucratisch systeem. Op een dag zag ik een bericht van Ruud op Facebook. Wat hij deelde, raakte me. Hij sprak zich uit over een onderwerp, waar velen niet voor durven uit te komen of het wegwuiven. Iets in mij zei toen: stuur hem eens een bericht.”

Ruud dacht eerst dat ze een woning zocht voor een vriendin. „Maar ik zei: ‘Nee, het is voor mijzelf’. En toen zei hij meteen: ‘Ik ga iets voor je regelen’. De volgende dag belde hij terug, vanuit zijn vakantieverblijf in Vietnam: ‘Ik heb een kamer voor je.’”

Een onverwachte verbinding

Wat begon als een praktisch gebaar, groeide uit tot een diepe verbinding. „In het begin was er geen sprake van romantiek. Ik was ziek, uitgeput, mentaal op. Ruud merkte aan alles dat ik rust en een veilige plek nodig had. In de dagen dat ik ziek was, zorgde hij voor me. Hij bracht thee, toast, fruit… Kleine dingen, maar met zoveel aandacht en toewijding.”

Langzaam veranderde er iets. „Hij is zo anders dan andere mannen. Hij is aanwezig, oprecht, integer, wijs, heeft veel humor en zegt de dingen zoals ze zijn. Er kwam een soort rust over me heen en veel herkenning, alsof het klopte. Voor ik op dit punt aankwam, voelde ik vanuit mezelf veel weerstand en wantrouwen, omdat ik, net als iedereen, soms vervelende dingen heb meegemaakt in mijn leven waarin het vertrouwen uiteindelijk beschadigd geraakt is, dus ik was in het begin erg voorzichtig en terughoudend.”

Vooroordelen en schuine blikken

Een relatie met 32 jaar leeftijdsverschil roept reacties op – zeker ook in het dorp waar ze wonen. Ruud is een bekende ondernemer, eigenaar van een succesvol bedrijf en sponsor van lokale initiatieven zoals goede doelen. Ook was hij betrokken bij de voetbal in het dorp en is hij voor langere tijd sponsor geweest bij Sparta.



„En dan kom jij als jonge vrouw in dat plaatje… mensen gaan praten”, vertelt Jiska. „Ze zeggen of denken: ze zal het wel voor het geld doen. Of denken aan daddyissues. Laatst waren we in het theater en zei iemand tegen Ruud: ‘Wat leuk dat u hier met uw dochter bent en jullie dit samen kunnen doen.’ We lachte er samen heel hard om, maar dat soort dingen doen wel wat met je.”

Jiska probeert ermee om te gaan. „Soms neem ik in zo’n moment even afstand, even geen fysiek contact. Niet omdat ik me schaam, maar omdat het ongemakkelijk voelt voor mij, als mensen zo kijken en denken. Ik heb dan even tijd nodig om het te kunnen verwerken. Ruud begrijpt dit, dus die laat me en gaat daarna altijd grapjes maken om me uit mijn hoofd te halen. Toch weet ik: Ruud en ik, en de mensen die ons echt kennen, weten dat dit oprecht is. De meeste mensen zien duidelijk aan onze houding en de energie die we uitstralen, dat we een stel zijn.”

Zelfs haar vader zag het. „Hij zei: ‘Ik dacht altijd al dat een oudere man beter bij jou zou passen’. Mijn vader en Ruud kunnen het goed vinden. Soms is het bijna komisch hoe goed ze met elkaar opschieten. De Rotterdamse humor, de directheid en natuurlijk Feyenoord is wat hen verbindt.”

Geloof als basis

Wat Jiska en Ruud vooral verbindt, is hun geloof. „Ik ben christelijk opgevoed, en hoewel ik afstand heb genomen van kerkelijke structuren, is mijn geloof altijd belangrijk gebleven. Sinds een paar maanden heb ik me weer bewust opengesteld voor God.”

Ook Ruud kent een christelijke achtergrond, al liet hij die veel eerder los. „Nu onderzoeken we samen hoe we dit vormgeven. We lezen samen de Bijbel, bidden samen en praten er veel over. Als ik dat niet doe, voel ik het meteen. En hij ook.”

Hun geloof speelt ook een rol in hun kijk op het huwelijk. „Voor ons is trouwen geen juridische formaliteit, maar een geestelijke verbintenis. Een vorm van overgave en vertrouwen, juist in goede én slechte tijden. We willen trouwen met elkaar, maar niets in het leven heeft haast, vinden wij, dus dit ook niet.”

Toekomstplannen

Samen dromen ze van een plek waar zorg, geloof en gemeenschap samenkomen. „We wonen op een landgoed dat te koop staat. We onderzoeken of we het samen met anderen kunnen kopen om er een gezondheidscentrum van te maken – voor zorg, ontmoeting en zingeving”, vertelt Jiska.

Ruud is daarnaast bezig met innovatieve projecten, zoals het opvangen van giftige dampen van schepen in de binnenvaart en op zee. De dampen zijn ontzettend schadelijk voor het milieu en de gezondheid van mens en dier. Maar de dampen kunnen opgevangen worden, hergebruikt en omgezet worden in energie, stroom of stadswarmte. „Ruud denkt altijd groot en buiten de gebaande paden, maar vooral ook met een hart voor mens en dier, en dat in combinatie met passie en heel veel toewijding. Dat inspireert mij.”

Er liggen plannen voor een gezondheidscentrum, waar ruimte is voor rust, zorg en dagbesteding voor mensen die tussen wal en schip vallen. „Bijvoorbeeld voor mensen met burn-out achtige klachten, jongeren met autisme, eenzame ouderen, mensen zonder vangnet. We willen een plek creëren en zijn waar andersdenkenden en ongelijk-gestemden welkom zijn. Juist de mensen die nergens terecht kunnen, in het dagelijks leven tegenover elkaar staan of erbuiten lijken te vallen.”

Over liefde en leven

Kinderen? Dat onderwerp is in een vroeg stadium van de relatie besproken. „Ik heb nooit een sterke kinderwens gehad en Ruud heeft vier kinderen samen met zijn ex-vrouw. Als het wel gebeurt, dan is het welkom. We laten het los. Wij vormen samen met onze drie honden een gezin en daar zijn we al heel dankbaar voor en we genieten daar enorm van. Er is iets groters dat altijd over ons waakt. Wij als mensen kunnen soms van alles vinden of willen, maar we hebben het vaak niet voor het zeggen, al denken we soms van wel. Dat God over ons waakt, dat geeft rust.”

En de toekomst, wetend dat Ruud ouder is? „Ja, dat is een realiteit. Maar het maakt me niet onrustig, integendeel. Het zou me ontzettend veel verdriet doen als hij eerder overlijdt, natuurlijk. Maar ik weet ook: als ik deze liefde had laten lopen, had ik daar echt spijt van gehad.”

Reacties