Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Het Dilemma: ‘Moet ik mijn mond houden over de rokende tienerdochter van mijn vriend?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week Karel (51), die twijfelt of hij zijn beste vriend moet inlichten dat zijn dochter stiekem rookt.

„Laatst zat ik op een terras in de stad, toen ik plots de dochter van een goede vriend spotte. Ze zat een paar tafels verderop met een groepje leeftijdsgenoten, en in eerste instantie glimlachte ik — wat leuk, dacht ik nog, hoe volwassen ze al wordt. Tot ik zag dat ze een sigaret opstak. En niet stiekem eentje die ze snel weer uitdrukte, nee, ze rookte ontspannen, alsof het de normaalste zaak van de wereld was.

Of iemand rookt, moeten ze zelf weten. Maar ze is 17. Haar ouders, goede vrienden van mij, zijn altijd heel uitgesproken geweest over roken: absoluut niet onder hun dak. Ze denken ook echt dat ze niet rookt — daar hebben we het laatst nog over gehad. En ik weet zeker dat ze uit hun plaat zouden gaan als ze het zouden weten. Alleen… ze weten het dus niet. En zij weet niet dat ik het gezien heb.

Tussen loyaliteit en bemoeizucht

Sindsdien spookt het door mijn hoofd. Moet ik er iets van zeggen tegen haar ouders? Of hou ik m’n mond en laat ik het haar eigen verantwoordelijkheid zijn? Ze is bijna volwassen, en het is haar leven. Aan de andere kant voel ik me ergens ook verplicht tegenover mijn vriend — zou ik het zelf niet willen weten als het mijn kind was?

Ik heb overwogen om haar zelf aan te spreken, haar te laten weten dat ik het gezien heb en haar de kans geven er zélf iets over te zeggen thuis. Maar stel dat ik daarmee de vertrouwensband met haar beschadig, of het allemaal juist erger maak?

Wat als ik niks zeg en haar ouders er via een andere weg achter komen? Of erger nog, als ze denken dat ik het wist en niets heb gezegd? Wat zouden jullie doen? Moet ik dit bespreken met mijn vriend, haar zelf aanspreken, of mijn mond houden en ervan uitgaan dat dit niet mijn zaak is?”

Wat vind jij dat Karel moet doen? Reageer hieronder, op onze Facebook-pagina of via Instagram! De reacties worden dan volgende week gepubliceerd.

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Erik (30), die net het reizen heeft ontdekt, maar een partner heeft die het liefst thuis blijft.

Alie herkent zijn probleem. Zelf gaat ze al jaren alleen op reis. „Mijn man blijft liever thuis. Zolang je daar allebei geen moeite mee hebt, is dat prima.” Baltina vindt het lastig, schrijft ze: „Als je alleen gaat, is het wel een groot verschil als reizen je passie is. Voor mij zou dat een dealbreaker zijn.”

Wil tipt om toch alleen te gaan. „Mijn schoonzoon houdt niet van warme landen. Mijn dochter wel. Ze gaat dus een keer per jaar alleen of met een vriendin op vakantie naar een warm land. En een keer per jaar samen met haar man naar een koud land, bijvoorbeeld Noorwegen of IJsland. Mensen doen altijd zo moeilijk, maar dit kun je toch ook zelf bedenken.”

Hans merkt op dat als hij niet alleen wil gaan, hij met een groepsreis mee kan gaan. „Het leven is kort, dus doe lekker wat je leuk vindt. Wil je partner niet mee, dan maar zonder.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Meer dilemma’s van lezers lezen? De vraagstukken waren in de afgelopen maanden favoriet:

Ook jouw dilemma delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties