Ex-treem gênant: ‘Hij gaf me een ketting voor mijn verjaardag, maar die bleek van zijn ex te zijn’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Sophie (28) vertelt over haar ex Max, die haar een wel heel bijzondere ketting gaf voor haar verjaardag. „Hij vond het zonde dat de ketting niet meer werd gebruikt, dus besloot hij het aan mij te geven.”

Sophie (28): „Toen ik Max leerde kennen, was alles precies zoals ik het me had voorgesteld: hij was charmant, zorgzaam en maakte me altijd aan het lachen. Na een paar maanden daten voelde alles heel natuurlijk en ik dacht dat we goed op weg waren. Toen mijn verjaardag eraan kwam, was ik eigenlijk best benieuwd naar wat hij voor me zou kopen. Hij was altijd zo attent, dus het moest wel wat leuks zijn.

Een zilveren ketting

Op mijn verjaardag gaf Max me een cadeau: een klein doosje met daarin een prachtige zilveren ketting met een hangertje eraan. Het was simpel, maar elegant. Ik was ontzettend blij met het cadeau en ik voelde me speciaal. Max glimlachte en zei dat hij het voor me had uitgezocht omdat hij dacht dat het perfect bij me zou passen. Ik droeg de ketting elke dag en kreeg veel complimenten van mijn vriendinnen.

Een paar weken daarna was Max naar een nieuw appartement verhuisd. Hij had veel spullen die hij opnieuw een plekje moest geven, dus bood ik aan om hem daarmee te helpen. Tijdens het inruimen kwam ik een doos tegen met oude foto’s. Schattig, dacht ik nog. Niet lang daarna vond ik een foto die meteen opviel. Het was een foto van Max met een vrouw, lachend bij zonsondergang, en wat had zij om haar nek? Juist, dezelfde ketting die ik nu elke dag droeg.

Ketting van ex

Ik liep naar Max toe met de foto en vroeg wie de vrouw was. Hij vertelde dat het zijn ex was. Toen ik daarna naar de ketting vroeg, kwam de aap uit de mouw. Tijdens hun breuk, ongeveer een jaar daarvoor, had ze de ketting teruggegeven. Ze bleken op een vervelende manier uit elkaar te zijn gegaan, iets wat hij eigenlijk nooit had gewild. Hij vond het zonde dat de ketting niet meer werd gebruikt, dus besloot hij het aan mij te geven. Onder het mom van ‘speciaal voor jou gekocht.’

Die ketting, die ik elke dag met liefde had gedragen, had ooit een betekenis gehad voor iemand anders. De rest van de middag was het erg ongemakkelijk tussen ons. Ik kon niet stoppen met denken aan die foto en aan de ketting die om haar hals hing. Ik had de ketting inmiddels al afgedaan, want het voelde niet goed meer. Het voelde zelfs een beetje opdringerig, alsof ik een deel van zijn verleden droeg zonder dat ik dat had gewild.

Nadenken over relatie

Toen ik die avond naar huis ging, was ik zo teleurgesteld. Ik kon het maar niet loslaten. Sterker nog: door deze actie was ik in één klap op hem afgeknapt. De ochtend erna besloot ik dat ik niet met hem verder wilde gaan. Ik vond het echt niet kunnen dat hij me hierover niet had ingelicht. Het gaf me ook nog eens het gevoel dat hij zijn ex nog niet helemaal had losgelaten.

Diezelfde dag beëindigde ik de relatie. Max was teleurgesteld, maar ik voelde dat dit iets was waar ik niet mee verder kon. De ketting heb ik teruggegeven. Ik ben nu al benieuwd hoe lang het gaat duren voordat hij die aan zijn volgende vriendin geeft.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

