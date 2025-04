Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ex-treem gênant: ‘Mijn ex loog over zijn werk: hij ging elke dag in pak naar de bieb om ‘te werken’’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of (héél) negatieve zin. Deze week: Rianne (29), die vertelt over haar ex die haar vier maanden lang voor de gek hield over zijn werk. „Ik legde contact met het bedrijf waar hij zogenaamd werkte en kwam er al snel achter dat hij daar helemaal geen baan had.”

Rianne (29): „Toen ik Max leerde kennen, leek hij precies het soort man waar ik altijd naar op zoek was. Hij had een goede baan, was ambitieus en leek alles op orde te hebben. Al snel brachten we veel tijd met elkaar door. Op de dagen dat we samen sliepen, zag ik hem ’s ochtends altijd in zijn nette pak de deur uitgaan. ‘Ik ga weer even een dag keihard aan het werk’, zei hij dan.

Vriendin deed ontdekking

Op een dag kwam een vriendin van mij naar me toe en zei dat ze Max had gezien. ‘Ik zag hem in de bibliotheek, gewoon in zijn pak, rustig een krantje aan het lezen’, vertelde ze. Ik vond het vreemd, want die ochtend had hij me nog verteld dat hij in de middag een belangrijke call had met Amerika. Waarom zat hij dan in de bieb? Waarom was hij überhaupt in de bibliotheek, als zijn kantoor 50 kilometer verderop was? Het voelde niet goed, dus ik ging op onderzoek uit.

Ik legde contact met het bedrijf waar hij zogenaamd werkte en kwam er al snel achter dat hij daar helemaal geen baan had. Via een gemeenschappelijke kennis ontdekte ik dat Max al maanden in de bibliotheek zat, dag in dag uit. Het bleek dat hij een uitkering kreeg en in de tussentijd ook helemaal niet op zoek was naar werk. Alles wat hij me had verteld over zijn drukke baan en de belangrijke telefoontjes, was gewoon gelogen. Het voelde alsof mijn hele beeld van hem in één klap in duigen viel.

Leugens goed willen praten

Toen ik Max hiermee confronteerde, gaf hij niet meteen toe. Sterker nog, hij bleef maar proberen zijn leugens goed te praten. Hij zei dat hij niet wilde dat ik hem als minder zou zien en dat hij zich schaamde om te zeggen dat hij werkloos was. Maar voor mij was dat niet het punt. Het ging niet om het feit dat hij geen werk had, maar om het feit dat hij tegen me had gelogen. Ik vond het onbegrijpelijk dat hij me niet gewoon de waarheid had verteld.



Na dat gesprek was het voor mij duidelijk dat ik niet verder kon met iemand die zoveel had gelogen. De basis van onze relatie was gebroken en ik besloot dat het tijd was om het uit te maken. Het voelde niet goed om in een relatie te blijven met iemand die niet zichzelf was. We hebben daarna nooit meer contact gehad.”

