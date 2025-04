Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ex-treem gênant: ‘Hij bewaarde bonnetjes van alles wat hij voor me kocht voor het geval dat het uitging’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Rowan (27), die vertelt over haar ex die bonnetjes bewaarde van alles wat hij voor haar kocht, voor het geval dat het uitging. „Ik stond perplex.”

Rowan (27): „Stanley was een leuke man, tenminste, toen ik hem net leerde kennen. Hij was altijd attent, kocht regelmatig lieve cadeautjes en verraste me met leuke uitjes. Ik dacht dat dit heel normaal was voor iemand die om je gaf. Maar op een dag ontdekte ik iets waar ik helemaal niet blij mee was.

Een doos met bonnetjes

Het gebeurde toen ik een keer op zoek was naar mijn ketting. Bij mij thuis lag hij niet, dus hij moest wel bij Stanley thuis liggen. Ik keek in zijn woonkamer, de keuken, de badkamer en de slaapkamer. Helaas zonder resultaat. Dan móest de ketting wel in zijn werkkamer liggen. Op zijn bureau stond een doos. Het zou zomaar kunnen dat mijn ketting daarin lag opgeborgen. Mijn ketting vond ik niet, maar ik zag wel iets anders wat ik erg ‘bijzonder’ vond. Allemaal bonnetjes. Bonnetjes van cadeaus die hij voor míj had gekocht.

Toen hij terugkwam van boodschappen doen, vroeg ik hem direct waarom hij al die bonnetjes bewaarde. Hij keek me kalm aan en zei: ‘Voor het geval dat het uitgaat.’ Hij legde uit dat hij het ‘teruggaveproces’ van de cadeaus die hij voor me had gekocht, wilde kunnen starten als we uit elkaar zouden gaan. Dan zou hij dingen terug kunnen brengen óf door kunnen verkopen. Ik stond perplex. Was dit serieus? Hij had blijkbaar alles wat hij voor me had gekocht in zijn achterhoofd bedacht als iets dat hij eventueel terug kon eisen en daarna kon inruilen of doorverkopen.

Noodplan

Ik stond gewoon versteld van zijn reactie. Ik was écht boos. Het ging niet om de cadeaus, maar vooral om de gedachte dat hij zo’n noodplan had voor als het mis zou gaan. Dit was een totaal andere manier van denken dan ik gewend was en het zette me dan ook direct aan het denken over onze relatie. Was die wel zo goed?

Na dat gesprek begon ik steeds meer te twijfelen. Als iemand zoveel bezig is met ‘wat als’, is er dan überhaupt ruimte voor een gezonde, oprechte relatie? Uiteindelijk besloot ik dat het voor mij niet werkte. Een relatie waarin je alles met een ‘wat als’-mentaliteit benadert, voelde niet gezond. We maakten het uit en het voelde als een opluchting om weer alleen te zijn, zonder de constante gedachte dat alles wat ik deed teruggevorderd zou kunnen worden.

Cadeautje voor mezelf

Het is nu alweer een paar maanden geleden en ondanks dat ik wel weer wat liefde in mijn leven kan gebruiken, ben ik niet meer gaan daten. Het idee alleen al dat meer mannen dit doen, maakt me angstig. Dan ben ik liever alleen en koop ik af en toe een cadeautje voor mezelf. Ik heb mijn lesje wel geleerd.”

