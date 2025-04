Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Psycholoog tipt hoe je het best reageert als je praat met een narcist

Mensen met narcistische trekken zijn niet makkelijk om mee om te gaan. En ook communicatie met dit soort types gaat niet van een leien dakje. Een Harvard-psycholoog legt uit hoe narcisten communiceren en hoe je daarop het best reageert.

Wat is narcisme? Een narcist vertoont vaak egoïstisch gedrag, is dominant, wil bewonderd worden en heeft vaak een gebrek aan inlevingsvermogen. Mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis vinden zichzelf belangrijker dan anderen. Niet onbelangrijk is dat slechts een klein percentage mensen ook daadwerkelijk een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft. Narcistische trekjes komen vaker voor, maar het overgrote deel van de mensen is geen échte narcist. Pas dus op met het rigoureus opplakken van dat label. Het aantal narcisten in Nederland staat op 0,1 tot 6 procent. Van dit percentage is driekwart man. Het brein van een narcist werkt anders dan een niet-narcist. Bij een narcist richt een specifiek netwerk in de hersenen zich veel meer op de buitenwereld. In plaats van dat zij bij zichzelf te rade gaan, geven zij veelal anderen of de buitenwereld de schuld.

Psycholoog over communicatie met narcist

Mensen met narcistische trekken zijn nogal op hun eigen behoeften en verlangens gericht. Daarom houden ze niet per se rekening met de behoeften van een ander. In tegendeel, de behoeften van de narcist kunnen zelfs ten koste gaan van anderen.

Communiceren met narcistische types is dan ook niet eenvoudig, beaamt Harvard-psycholoog Dr. Cortney Warren tegen CNBC. Ze noemt zeven dingen op die deze mensen zeggen én hoe je daar het best op reageert.

7 dingen die mensen met narcistische trekken kunnen zeggen

1. ‘Je hebt mazzel…’

‘Je heb mazzel dat ik om je geef’, ‘eigenlijk verdien je mij niet’, ‘je moet blij zijn dat ik nog met je omga’. Deze ‘je moet in je handjes knijpen’-zinnen spreken narcistische types regelmatig uit. Narcistische mensen zien zichzelf als speciaal en beter dan anderen. Anderen moeten dankbaar zijn voor hen.

2. ‘Je bent triest’

‘Je bent een teleurstelling’, ‘niemand houdt het met jou vol’ of ‘niemand wil jou’. Veel narcistische mensen zijn chronisch teleurgesteld in anderen. En vaak schromen zij niet om dat te laten merken.

3. ‘Je hebt mij nodig’

‘Pas op dat je mij niet kwijtraakt’, ‘zonder mij ben je niks’ of ‘ik zal je het leven zuur maken en niemand wil met je geassocieerd worden’. Narcistische mensen gebruiken manipulatieve tactieken zoals dreigen of intimidatie om mensen bij zich te houden. Ze voelen zich namelijk veiliger als zij de controle hebben.

4. ‘Jouw gevoelens kloppen niet/doen er niet toe’

‘Mijn gevoelens zijn belangrijker’ of ‘ik heb meestal gelijk’. Empathie is iets dat narcisten niet kennen. Daarom zien narcisten in een relatie de ander niet als een onafhankelijk individu met eigen behoeften, gedachten, gevoelens en ervaringen.

5. ‘Zij zijn gek/dom/zielig/raar’

‘Je vrienden zijn zielig, waarom zou je met hen omgaan?’ of ‘deze mensen hebben mij niks te bieden’. Narcisten voelen zich verheven boven anderen. Dat houden zij in stand door anderen naar beneden te halen. Daarom schromen ze niet om zich negatief uit te spreken over anderen. Bijvoorbeeld vrienden, familie of zelfs onbekenden. Door anderen naar beneden te halen, halen ze zichzelf namelijk omhoog.

6. ‘Het is jouw schuld’

‘Als jij had gedaan wat ik je vroeg, was ik nu niet zo van streek geweest’ of ‘ik zou niet zo geflipt zijn als jij me niet zo boos had gemaakt’. Als een narcist boos of overstuur raakt, zullen ze de oorzaak van hun gevoelens bij een ander leggen. Hun eigen rol of aandeel zullen ze niet erkennen en in plaats van verantwoordelijkheid te nemen, ligt het probleem bij een ander.

7. ‘Hier heb ik geen tijd voor’

‘Met mij gaat het prima’ of stilte. Narcistische types zijn geraffineerd in het afkappen of ontlopen van confrontaties. Zeker als daarin te zien is dat de narcist wellicht overstuur is. Narcisten zullen doen alsof het hen niks doet en er bijvoorbeeld voor kiezen om in een negeer-modus te stappen.

Hoe te reageren?

Hoewel communicatie met narcistische mensen nogal een uitdaging is, oppert Warren een aantal tips. De beste manier om op een narcist te reageren is eigenlijk überhaupt niet reageren. Neem even afstand van de conversatie en pauzeer. Geef geen directe reactie en schiet niet in de verdediging.

Reageer met: ‘Ik moet even nadenken voordat ik reageer, dus geef me even’. Op dat moment kun je bij jezelf te rade gaan over wat je denkt en voelt. Is dat duidelijk, dan is het tijd om grenzen te stellen. Bijvoorbeeld met reacties als:

‘Ik hoor wat je zegt, maar ik ben het niet met je eens’

‘Dank voor het delen van jouw perspectief, als je open staat om ook mijn kant te horen, kan ik het met je delen’

‘Het klinkt alsof je overstuur bent. Ik luister als je dat wilt, maar als je me naar beneden haalt of kwetst, dan loop ik weg. Het is namelijk niet gezond voor mij om uitgekafferd te worden’

‘Ik wil dat je weet dat ik jouw perspectief begrijp, ik heb alleen een andere kijk en daar ben ik oké mee’

‘Woorden zijn maar woorden’

„Onthoud dat als iemand je met pijnlijke en kwetsende woorden probeert te benaderen, woorden maar maar woorden zijn en geen macht hebben over jou als persoon. Tenzij je het zelf toelaat”, legt de psycholoog uit. „De communicatievorm van narcisten bestaat namelijk grotendeels uit manipulatie en controle. Dat is een reflectie van wat zij zijn, niet van wat jij bent.”

